تعرف على موقعة جاسيف وأوسيك في نهائي سلسلة السوبر للملاكمة بالسعودية

تشهد مدينة جدة السعودية، يوم الـ 18 مايو 2018، مواجهة من العيار الثقيل بين بطلي العالم في الملاكمة الروسي مراد جاسيف والأوكراني ألكسندر أوسيك، في نهائي سلسلة السوبر (WBSS).

وتأهل الملاكمان بجدارة، إلى النزال لدورة "سلسلة السوبر - World Boxing Super Series" أو كأس محمد علي، للوزن الخفيف الثقيل.

فقد بلغ الملاكم الروسي النهائي على حساب منافسه الكوبي يونير دورتيكوس، بفوزه عليه بالضربة القاضية في الجولة الـ 12 الأخيرة للنزال الذي جمعهما السبت الماضي، في مدينة سوتشي الروسية.

بينما صعد الملاكم الأوكراني أكسندر أوسيك، إلى النهائي على حساب منافسه اللاتفي ماريس بريديس، بفوزه عليه بالنقاط، بواقع (114-114، 115-113، 115-113) في النزال الذي جمعهما، السبت قبل الماضي، ضمن الدور قبل النهائي، في لاتفيا.

ويحمل كل من البطلين لقبين عالميين، فقد احتفظ الملاكم الروسي بحزام بطل العالم حسب الاتحاد الدولي للملاكمة (IBF)، وانتزع من الكوبي حزام رابطة الملاكمة العالمية (WBA)، بعد أن حقق انتصاره الـ 26 من دون أي هزيمة حتى الآن، في مسيرته الاحترافية.

بينما احتفظ ألكسندر أوسيك، بلقب بطل العالم لوزن الخفيف الثقيل، بحسب منظمة الملاكمة العالمية (WBO)، وأضاف إليه حزام المجلس العالمي للملاكمة، الذي كان بحوزة ماريس بريديس.

وحقق ألكسندر أوسيك (30 عاما)، بذلك، انتصاره الرابع عشر على التوالي، 11 منها بالضربة القاضية، ولم يهزم حتى الآن، في مسيرته الاحترافية.