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أستاذ اقتصاد: تراجع البورصة قد يؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار

الثلاثاء 06/فبراير/2018 - 06:43 م
أستاذ اقتصاد: تراجع البورصة قد يؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار
البورصة المصرية
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داليا الحسين
 
كشف الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، عن أسباب تسجيل أكبر خسائر يومية في 2018 بـ15 مليار جنيه، في البورصة المصرية.

وأضاف "بدرة "، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الثلاثاء، أن البورصة المصرية تراجعت على إثر تراجع البورصات العالمية، مشيرًا إلى أن هناك تراجع كبير في البورصة الأمريكية.

ولفت إلى أن تراجع البورصة قد يؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار، منوهًا أن الأجانب والعرب يشترون في البورصة المصرية ولكن المصريين هم من قاموا بالبيع.

وأكد أستاذ التمويل والاستثمار، أن البورصة سوف تسترد عافيتها جزئيا رغم الخسارة.
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