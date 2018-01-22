كلير فوي تحصد جائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي بحفل نقابة ممثلي الشاشة





حصدت النجمة " كلير فوي "جائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي بحفل جوائز نقابل ممثلي الشاشة "ساج أووردز" في دورته رقم 24 لعام 2018 الجاري.









وكان مرشحًا لنفس الفئة كل من "ميلي بوبي براون" و"لورا ليني" و"إليزابيث موس" و"روبين رايت".





وتعد هذه الدورة رقم 24 لجوائز نقابة ممثلي الشاشة، والتي ستشهد للمرة الأولى اختيار أحد فناني هوليوود ليكون مقدمًا رسميًا للحفل على غرار مهرجانات كبرى مثل الجولدن جلوب والأوسكار، حيث تم اختيار الفنانة الأمريكية "كريستين بيل" نجمة فيلم "فروزين" لتقدم الحفل.



