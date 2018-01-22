خاص - محمد فاروق يغيب عن المقاولون 10 أيام.. ويعلق: "الحمد لله على كل حال"

تأكد غياب محمد فاروق صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، لمدة 10 أيام عن الملاعب، وذلك بعد تعرضه للإصابة بشد في السمانة.

وقال فاروق لمراسل "الفجر الرياضي" عن فترة غيابه: "الحمد لله، سأغيب 10 أيام، أسعى للعوده سريعا للمشاركة مع فريقي".

ويحل ذئاب الجبل، ضيفا ثقيلا على نظيره الاتحاد السكندري، في الثانية والنصف ظهر اليوم، على ملعب برج العرب، في افتتاح منافسات الجولة العشرين من الدوري العام الممتاز.