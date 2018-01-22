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نيكول كيدمان تقتنص جائزة أفضل ممثلة في مسلسل محدود بحفل نقابة ممثلي الشاشة

الإثنين 22/يناير/2018 - 03:55 ص
نيكول كيدمان تقتنص جائزة أفضل ممثلة في مسلسل محدود بحفل نقابة ممثلي الشاشة
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أحمد جمال أحمد – نور طلعت
 

حصدت النجمة " نيكول كيدمان "جائزة أفضل ممثلة في مسلسل محدود أو فيلم تليفزيوني بحفل جوائز نقابل ممثلي الشاشة "ساج أووردز" في دورته رقم 24 لعام 2018 الجاري.

وكان مرشحًا لنفس الفئة كل من "لورا ديرن" و"جيسكا لانج" و"سوزان ساراندون" و"ريس ويذرسبون".

وتعد هذه هي الدورة رقم 24 لجوائز نقابة ممثلي الشاشة، والتي ستشهد للمرة الأولى اختيار أحد فناني هوليوود ليكون مقدما رسميا للحفل على غرار مهرجانات كبرى مثل الجولدن جلوب والأوسكار، حيث تم اختيار الفنانة الأمريكية "كريستين بيل" نجمة فيلم "فروزين" لتقدم الحفل.




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