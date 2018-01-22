أخبار برشلونة.. فالفيردي: نعيش في زمن ميسي "الممتع"

أكد إرنستو ‏فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، أن الفريق يجب عليه تعويض الخسارة في ذهاب كأس ملك إسبانيا، وسنستعد للمباراة بشكل جيد.

وكان برشلونة حقق فوزا كبيرا على نظيره ريال بيتيس بخماسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير، مساء أمس الأحد في الدوري الإسباني.

وأضاف فالفيردي في تصريحات صحفية عقب المباراة: "‏في الشوط الثاني قدمنا أداء كبيرا، ليو كان مذهلا كما هو عليه دائما يجب أن نستمر على هذه الطريقة، ‏وكانت مباراة صعبة لعبوا برجل لرجل وصعبوا علينا الأمور في بناء الهجمة من الخلف".

وتابع: "كان على بيتيس أن يتجرأ ويتقدم ونحن تحلينا بالصبر وانتظرنا حتى وجدنا المساحات ومن هنا جاءت الأهداف، ‏والمباريات جميعها 90 دقيقة وهذه هي قوانين الفيفا، ومع بداية كل مباراة هناك حماس زائد والمطلوب ان تمتصه".

وواصل: "‏يمر الوقت والفرق تتعب وتبدأ خطوطها بالتفكك، وتحلينا بالصبر والهدف الأول فتح كل شئ لنا، ‏ونحن لا نشعر بالملل في الدوري نريد الفوز في كل لقاء، وكل مباراة نفوز بها هي خطوة مهمة نحو اللقب".

وأردف: "‏نحن نعيش بزمن به ميسي لذلك علينا الاستمتاع به، وكان خصمي وأعلم صعوبة اللعب ضده، وهو الأفضل على الإطلاق".