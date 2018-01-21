كليب مكحل "سهير ليالي" يتخطي مليون مشاهدة علي يوتيوب (فيديو)

تخطي كليب "سهّير ليالي" للمطرب مكحّل، مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" فى الأسبوع الأول من طرحها، والأغنية من كلمات خالد أمين وألحان محمد رحيم ومن توزيع طارق حسيب وتسجيل وميكس هاني محروس وماستر أمير محروس.

كليب "سهّير ليالي" تم تصويره على مدار يومين تحت إدارة المخرج محمد القاضي، وتم التصوير فى عدد من الأماكن السياحية، ولذلك لدعم السياحة بمصر.

من جهة أخري انتهي مكحّل من تسجيل 80% من أغاني ألبوم الأول والذي يتعاون فيه مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين من بينهم محمد رفاعي، محمد يحيي، مدين، أحمد محي، أحمد الجندى، حسين مصطفى محرم، محمد البوغة، باسم عادل، وائل عقيد، عمرو جلبط ومن الموزعين تميم، وليد شراقي، أسامة عبدالهادي، عمرو عبدالفتاح، أحمد عبدالسلام و بحيي يوسف.