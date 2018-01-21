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الإعلامية سعاد محمد تدعم السيسي في الانتخابات القادمة

الأحد 21/يناير/2018 - 04:14 م
الإعلامية سعاد محمد تدعم السيسي في الانتخابات القادمة
الإعلامية التونسية المصرية سعاد محمد
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محمود حنفي
 
حرصت الإعلامية التونسية المصرية سعاد محمد، على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، وذلك بحضور جميع الفعاليات التي تؤيده من أجل استقرار الوطن.

وحضرت سعاد محمد، مؤخرًا المؤتمر الجماهيري الذي نظمه حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، داخل استاد القاهرة الدولي، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومطالبته بالترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية، والاستجابة لمئات من استمارات تزكية النواب وآلاف التوكيلات الشعبية التي حررها مواطنون بامتداد محافظات مصر.

وقال الحزب، في نص الدعوة الخاصة بالمؤتمر الجماهيري، الصادرة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أثبت خلال السنوات الماضية التي تولى فيها المسؤولية قدرته الكبيرة على البناء والعطاء وصون الأمانة واختيار الصعاب.

المزيد عن: عبد الفتاح السيسي سعاد محمد السيسي اخبار سعاد محمد
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