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لعبة "Vector 2" لمحبي ألعاب الإثارة والمغامرات.. جربوها!

الأحد 21/يناير/2018 - 04:16 م
لعبة Vector 2 لمحبي ألعاب الإثارة والمغامرات.. جربوها!
لعبة Vector 2
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استطاعت لعبة Vector من تحقيق شعبية كبيرة فى عالم العاب الموبايل، مما دفع المطورين لإطلاق الجيل الثانى منها، حيث حملت اللعبة الجديدة اسم Vector 2، وهى تعتبر من ألعاب المغامرات الممتعة والتى تتطلب سرعة ودقة، حيث تحتاج من المستخدم تجاوز العقبات دون  السقوط حتى الوصول لخط النهاية بنجاح فى كل مرحلة.

لعبة Vector 2
وتقدم اللعبة إيحاء للمستخدمين بأنهم فى المستقبل، حيث تتحكم الآلات وأجهزة الكمبيوتر فى حياة البشر،  تبدأ أحداث اللعبة من مركز أبحاث ضخم ومتطور للغاية فى المستقبل، وكل ما على اللاعب هو الجرى للهروب من هذه المنشأة، وسيكون عليه تجاوز كافة العقبات التى تواجهه حتى الوصول إلى خط النهاية.

ويجب على اللاعب ملاحظة أن العقبات تزداد كلما ارتفع اللاعب فى المستوى، وقد تم ترقية اللعبة فى هذا الإصدار بالعديد من التحديثات لشخصية اللعبة بما فى ذلك مجموعة من الأدوات التكنولوجية فائقة التطور، مما يساعد المستخدم على إتمام مراحل اللعبة، كما  تأتى فى مساحة 95 ميجا بايت فقط.
المزيد عن: لعبة تكنولوجيا العاب موبايل العاب الاثارة التكنولوجيا التقنية اخبار التكنولوجيا اخبار التقنية Vector 2
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