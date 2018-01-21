دمايطة يحررون توكيلات لحسني مبارك وشفيق



قام 2 من الأهالي بتحرير توكيلات مؤيدة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لدعمه في الإنتخابات الرئاسية لعام 2018 رغم عدم إعلانه الترشح، كما قام 7 بتحرير توكيلات للفريق أحمد شفيق، لتأييده في الإنتخابات في الوقت الذي أعلن فيه شفيق في بيان سابق عدم ترشحه.

شهدت مكاتب الشهر العقاري بدمياط، عدة وقائع غريبة من نوعها، حيث أقدم 9 من المواطنين، على تحرير توكيلات لأشخاص لم يعلنوا نية الترشح في الإنتخابات الرئاسية القادمة.