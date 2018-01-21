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دمايطة يحررون توكيلات لحسني مبارك وشفيق

الأحد 21/يناير/2018 - 04:15 م
دمايطة يحررون توكيلات لحسني مبارك وشفيق
مبارك وشفيق
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شهدت مكاتب الشهر العقاري بدمياط، عدة وقائع غريبة من نوعها، حيث أقدم 9 من المواطنين، على تحرير توكيلات لأشخاص لم يعلنوا نية الترشح في الإنتخابات الرئاسية القادمة. 

قام 2 من الأهالي بتحرير توكيلات مؤيدة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لدعمه في الإنتخابات الرئاسية لعام 2018 رغم عدم إعلانه الترشح، كما قام 7 بتحرير توكيلات للفريق أحمد شفيق، لتأييده في الإنتخابات في الوقت الذي أعلن فيه شفيق في بيان سابق عدم ترشحه.
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