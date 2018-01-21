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موعد مباراة أتالانتا ونابولي اليوم الأحد 21-1-2018 بالدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

الأحد 21/يناير/2018 - 02:28 ص
موعد مباراة أتالانتا ونابولي اليوم الأحد 21-1-2018 بالدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
نابولي
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أحمد عصام
 

يستضيف نادي أتالانتا، منافسه فريق نابولي، اليوم الأحد 21-1-2018 على ملعب "أتليتي أزوري" في الساعة 1:30 ظهرًا، ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الإيطالي.

 

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 4 HD.

 

ويحتل نادي نابولي صدارة ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة، بينما يحل نادي أتالانتا في المركز السابع برصيد 30 نقطة.

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