موعد مباراة أتالانتا ونابولي اليوم الأحد 21-1-2018 بالدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
الأحد 21/يناير/2018 - 02:28 ص
أحمد عصام
يستضيف نادي أتالانتا، منافسه فريق نابولي، اليوم الأحد 21-1-2018 على ملعب "أتليتي أزوري" في الساعة 1:30 ظهرًا، ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الإيطالي.
وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا
اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 4 HD.
ويحتل نادي نابولي صدارة ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة، بينما
يحل نادي أتالانتا في المركز السابع برصيد 30 نقطة.
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