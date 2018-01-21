موعد مباراة أتالانتا ونابولي اليوم الأحد 21-1-2018 بالدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

يستضيف نادي أتالانتا، منافسه فريق نابولي، اليوم الأحد 21-1-2018 على ملعب "أتليتي أزوري" في الساعة 1:30 ظهرًا، ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الإيطالي.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 4 HD.

ويحتل نادي نابولي صدارة ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة، بينما يحل نادي أتالانتا في المركز السابع برصيد 30 نقطة.