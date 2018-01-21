شوبير: تركي آل الشيخ تبرع بـ2 مليون جنيه لجمعية "قدامى اللاعبين"

تبرع تركي آل شيخ مستشار الديوان الملكي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ورئيس اتحاد التضامن الإسلامي، والرئيس الشرفي للنادي الأهلي بـ2 مليون جنيه لجمعية قدامي اللاعبين.

ووجه الإعلامي أحمد شوبير خلال برنامجه التلفزيوني، الذي يذاع عبر فضائية "صدى البلد"، الكثير من الشكر لتركي آل شيخ، على دعمه لجمعية قدامي اللاعبين، وأنها تقدم دورا مهما فى الحفاظ على كرامة اللاعبين.

يذكر أن جمعية قدامى اللاعبين سوف تعقد اجتماعها السنوي خلال يومين، في حضور أعضاء مجلس الإدارة مثل كل من "أحمد شوبير ومحمود أبو رجيلة ومحمود دندش".

واتفق مجلس الجمعية المصرية الراعي لجمعية قدامي اللاعبين، على إقامة حفل تكريم قدامى اللاعبين في النصف الثاني من يناير على مسرح الوزارة وبمشاركة مجموعة من أبطال مصر في مختلف الألعاب الرياضية.