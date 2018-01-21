نقيب المحامين: الاتحاد الدولي اتخذ موقفا معاديا لمصر.. وقد ننسحب منه



وأضاف "عاشور" في مداخلة هاتفية لبرنامج "العاصمة"، على قناة العاصمة الفضائية، أن الاتحاد لم يتحرك عندما تمت مذبحة الاتحادية، ولا الهجوم على مسجد الروضة، ولا أي من الحوادث الأخرى في مصر، مشيرا إلى أن هذه الدعوات ممنهجة وممولة.



وشدد على أن الدعوة للتظاهر في 24 يناير "تسخين للتظاهر في مصر"، لافتا إلى أن الاتحاد الدولي للمحامين اتخذ موقفا سياسيا معاديا لمصر بدعوته للتظاهر ليلة 25 يناير.



وأشار إلى أن ربما يتم الانسحاب من الاتحاد، ولكنه لا يفضل ذلك، بل يجب الضغط لتصحيح المسار، وأخر الحلول هي الانسحاب.

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إنه فوجئ بدعوة الاتحاد الدولي للمحامين، للحشد للتظاهر ضد الدولة المصرية، يوم 24 يناير احتجاجا على ما أسموه بـ"التعذيب الممنهج" في السجون المصرية.