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موعد مباراة بيرنلي ومانشستر يونايتد اليوم السبت 20-1-2018 بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

السبت 20/يناير/2018 - 03:15 ص
موعد مباراة بيرنلي ومانشستر يونايتد اليوم السبت 20-1-2018 بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
مانشستر يونايتد
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أحمد عصام
 

يستضيف نادي بيرنلي، منافسه فريق مانشستر يونايتد، اليوم السبت 20-1-2018 على ملعب "تيرف مور" في الساعة 5 مساءً، ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الإنجليزي.

 

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD.

 

ويحتل نادي مانشستر يونايتد المركز الثاني برصيد 50 نقطة، بينما يحل نادي بيرنلي في المركز السابع برصيد 34 نقطة.

المزيد عن: مانشستر يونايتد رياضة بيرنلي القنوات الناقلة الدوري الإنجليزي الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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