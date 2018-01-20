موعد مباراة بيرنلي ومانشستر يونايتد اليوم السبت 20-1-2018 بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يستضيف نادي بيرنلي، منافسه فريق مانشستر يونايتد، اليوم السبت 20-1-2018 على ملعب "تيرف مور" في الساعة 5 مساءً، ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD.

ويحتل نادي مانشستر يونايتد المركز الثاني برصيد 50 نقطة، بينما يحل نادي بيرنلي في المركز السابع برصيد 34 نقطة.