موعد مباراة بيرنلي ومانشستر يونايتد اليوم السبت 20-1-2018 بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
السبت 20/يناير/2018 - 03:15 ص
أحمد عصام
يستضيف نادي بيرنلي، منافسه فريق مانشستر يونايتد، اليوم السبت 20-1-2018 على ملعب "تيرف مور" في الساعة 5 مساءً، ضمن منافسات الجولة 24 من بطولة الدوري الإنجليزي.
وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا
اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD.
ويحتل نادي مانشستر يونايتد المركز الثاني برصيد 50 نقطة،
بينما يحل نادي بيرنلي في المركز السابع برصيد 34 نقطة.
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