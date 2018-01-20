الجمهور يطالب أحمد خالد موسى بالإفراج عن صور أحمد عز في كواليس "أبو عمر المصري"

طالب عدد كبير من جمهور النجم أحمد عز، علي مواقع السوشيال ميديا المخرج أحمد خالد موسي، بالإفراج عن صور لأحمد عز في كواليس مسلسل "أبو عمر المصري" حيث لم يظهر عز، حتى الآن في في أي صورة من كواليس العمل برفقة الفنانين المشاركين في العمل.





مسلسل "أبوعمر المصري" مأخوذ عن روايتين للكاتب عز الدين شكري هما "مقتل فخر الدين" و"أبو عمر المصري"، اللذين حققتا مبيعات مرتفعة عند طرحهما بالأسواق، ويشارك في البطولة كل من أمل بوشوشة، فتحي عبدالوهاب، محمود حجازي وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار مريم نعوم، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج أحمد خالد موسي.