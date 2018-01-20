ألمانيا والدنمارك يقتربان من المربع الذهبي ببطولة أوروبا لليد

قطعت ألمانيا حاملة اللقب، خطوة كبيرة نحو بلوغ الدور قبل النهائي في بطولة أوروبا لكرة اليد بفوز صعب على جمهورية التشيك بنتيجة (22-19).

كما اقتربت الدنمارك بطلة الأولمبياد من المربع الذهبي بتغلبها 31-28 على سلوفينيا، الجمعة.

وتساوت ألمانيا مع الدنمارك برصيد أربع نقاط في صدارة المجموعة الثانية، بفارق نقطة واحدة عن مقدونيا مفاجأة البطولة التي ستواجه إسبانيا صاحبة نقطتين، غدا الأحد.

وفي المجموعة الأولى تتساوى أربعة منتخبات برصيد أربع نقاط، قبل مباريات يوم غد السبت، عندما تلتقي كرواتيا صاحبة الضيافة مع النرويج، كما تلعب السويد ضد فرنسا بطلة العالم.

ويتأهل الأول والثاني من المجموعتين، وتتألف كل مجموعة من ستة فرق، إلى قبل النهائي بينما تقام المباراة النهائية يوم 28 من الشهر الجاري.

وبعد التعادل مرتين مع سلوفينيا ومقدونيا في الدور الأول، انتفضت ألمانيا لتتفوق على جمهورية التشيك بفضل تألق الثنائي شتيفن فات الذي سجل 8 أهداف، والحارس أندرياس فولف.

ونالت سلوفينيا دعمًا كبيرًا من جماهيرها المتحمسة في المدرجات، لكن الدنمارك تفوقت في النهاية بفضل تألق الجناح لاسي سفان الذي أحرز 11 هدفًا، واختير كأفضل لاعب في المباراة.