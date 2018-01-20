موعد مباراة المصري وبتروجت اليوم السبت 20-1-2018 بالدوري المصري والقنوات الناقلة
السبت 20/يناير/2018 - 02:40 ص
أحمد عصام
يلتقي فريق المصري البورسعيدي، مع منافسه فريق بتروجت، اليوم السبت 20-1-2018، في تمام الساعة 2:30 عصراً على إستاد الجيش ببرج العرب، في إطار منافسات الأسبوع التاسع عشر من الدوري المصري الممتاز.
وأعلنت عدة قنوات عن إذاعة هذا اللقاء وهم:-
- قناة أون سبورت
- قناة دي أم سي الرياضية
- النايل سبورت الرياضية
ويحتل نادي بتروجيت المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة، بينما
يحل فريق المصري في المركز الرابع برصيد 31 نقطة.