موعد مباراة المصري وبتروجت اليوم السبت 20-1-2018 بالدوري المصري والقنوات الناقلة

يلتقي فريق المصري البورسعيدي، مع منافسه فريق بتروجت، اليوم السبت 20-1-2018، في تمام الساعة 2:30 عصراً على إستاد الجيش ببرج العرب، في إطار منافسات الأسبوع التاسع عشر من الدوري المصري الممتاز.

وأعلنت عدة قنوات عن إذاعة هذا اللقاء وهم:-

- قناة أون سبورت

- قناة دي أم سي الرياضية

- النايل سبورت الرياضية

ويحتل نادي بتروجيت المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة، بينما يحل فريق المصري في المركز الرابع برصيد 31 نقطة.