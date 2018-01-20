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موعد مباراة المصري وبتروجت اليوم السبت 20-1-2018 بالدوري المصري والقنوات الناقلة

السبت 20/يناير/2018 - 02:40 ص
موعد مباراة المصري وبتروجت اليوم السبت 20-1-2018 بالدوري المصري والقنوات الناقلة
المصري
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أحمد عصام
 

يلتقي فريق المصري البورسعيدي، مع منافسه فريق بتروجت، اليوم السبت 20-1-2018، في تمام الساعة 2:30 عصراً على إستاد الجيش ببرج العرب، في إطار منافسات الأسبوع التاسع عشر من الدوري المصري الممتاز.

 

وأعلنت عدة قنوات عن إذاعة هذا اللقاء وهم:-

 

- قناة أون سبورت

 

- قناة دي أم سي الرياضية

 

- النايل سبورت الرياضية

 

ويحتل نادي بتروجيت المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة، بينما يحل فريق المصري في المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

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