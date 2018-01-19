غدا.. 8 مواجهات في إنطلاق القسم الثاني في شمال وجنوب الصعيد













يعود من جديد قطار الصعيد بالقسم الثاني في الثانية والنصف من عصر السبت ب 8 مواجهات أقواهم لقاء المنيا والجونة علي إستاد جامعة المنيا، حيث يبحث الفريقان عن تحقيق نتيجة إيجابيةد فالمنيا متسلح بعامل الأرض والجمهور ويأمل في الوصول إلى النقطة 34 وهي نفس رصيد الجونة.





ويستضيف ملعب الشبان المسلمين بإسنا، لقاء سلام إسنا مع فريق الألومنيوم، ويطمع كل من الفريقان في الخروج بنتيجة إيجابيةد وخاصة صاحب الأرض ويمتلك السلام 10 نقاط في رصيدة بينما يمتلك الفريق الضيف 25 نقطة في رصيدة.





ويستقبل نادي أسوان في ديربي جديد بالجنوب، لقاء أسوان والمدينة المنورة، الذي يأمل في الفوز تحسبا لسقوط المتصدر في مواجهة المنيا لينفرد بالصدارة وحيدآ، ويمتلك 33 نقطة، في حين أن خزائن المدينة المنورة بها ب 10 نقاط.





وينزل تليفونات بني سويف ضيفا ثقيلا علي فريق قنا، في مواجهة تقام علي ملعب قنا البحر، ويبحث قنا عن تحسين أوضاعه بالجدول الذي بأت في دوأمة الهبوط ب 13 نقطةد ويرغب التليفونات في تعزيز أمالة في المنافسة قبل فؤات الأوان ويمتلك 26 نقطة.





والتعدين يصطدم بفريق كيما أسوان في ديربي محافظة أسوان ويقام اللقاء علي ملعب التعدين بإدفو، ويسعي الفريقان لحصد الثلاث نقاط من هذا اللقاء فالتعدين يرغب في العودة إلى الصدارة مرة أخرى ورصيدة 27 نقطة بينما يأمل كيما في تأمين بقائة بالقسم الثاني هذا الموسم ويمتلك 17 نقطة.





كما يلتقي في ديربي محافظة أسيوط، الوليدية مع ديروط، في لقاء يعتبر عنق الزجاجة للفريقاند وتقام المباراة علي ملعب مركز شباب ناصر بالوليدية، ويدخل صاحب الأرض اللقاء وفي رصيدة 12 نقطة، مقابل 16 نقطة لديروط.





وعلي إستاد سوهاج، يحل بني مزار، ضيفا علي سوهاج، ويسعي الضيوف لتحقيق نتيجة إيجابية للهروب من قاع الجدول قبل فؤات الأوان، ويمتلك بني مزار 8 نقاط بينما يأمل أصحاب الأرض في الفوز واللحاق بالمنافسة بعد تدعيم صفوفهم في يناير ويمتلك سوهاج 21 نقطة.





زيواجه بني سويف فريق الفيوم علي أستاد بني سويف ويرغبان في الفوز نقاط المباراة، ويدخل بني سويف المباراة ورصيدة 23 نقطة بينما يمتلك الفيوم في رصيدة 21 نقطة.





* ترتيب المجموعة الأولى





1 - الجونة 34 نقطة

2 - أسوان 33 نقطة

3 - المنيا 31 نقطة

4 - النصر للتعدين 27 نقطة

5 - تليفونات بني سويف 26 نقطة

6 - الألومنيوم 25 نقطة

7 - بني سويف 23 نقطة

8 - الفيوم 21 نقطة

9 - سوهاج 21 نقطة

10- كيما أسوان 17 نقطة

11- ديروط 16 نقطة

12- قنا 13 نقطة

13- الوليدية 12 نقطة

14- المدينة المنورة 10 نقاط

15- السلام بإسنا 10 نقاط

16- بني مزار 8 نقاط



