ابنة وودي ألن بالتبني تجدد اتهامها له بالتحرش الجنسي





كشفت ابنة المخرج السينمائي الشهير وودي ألن بالتبني، في مقابلة مع شبكة (سي.بي.إس) يوم الخميس، تفاصيل ما قالت أنه تحرش من جانب ألن بها قبل أكثر من 25 عامًا.





وفي أول مقابلة تلفزيونية لها قالت ديلان فارو (32 عامًا) وهي تغالب دموعها إن ألن لمس مناطق حساسة من جسدها عندما كانت في السابعة من العمر.





وأضافت فارو باكية ”لقد أحببت أبي واحترمته. لقد كان يجسد نموذج البطل بالنسبة لي. هذا بالطبع لا يقلل من وطأة ما فعله. بل يجعل الخيانة والأذى أشد إيلاما“.





ونفى ألن (82 عامًا) مرارا الاتهام الذي وجه إليه في بادئ الأمر عام 1992 في خضم انفصاله عن صديقته القديمة الممثلة ميا فارو.





وفي بيان أصدره يوم الخميس، كرر ألن نفيه للاتهام وقال إن فارو تستغل فضائح التحرش التي اجتاحت هوليوود مؤخرا لتجديد اتهامها له.







