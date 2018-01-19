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موعد مباراة طنطا وسموحة اليوم الجمعة 19-1-2018 بالدوري المصري والقنوات الناقلة

الجمعة 19/يناير/2018 - 02:23 ص
موعد مباراة طنطا وسموحة اليوم الجمعة 19-1-2018 بالدوري المصري والقنوات الناقلة
سموحة
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أحمد عصام
 

يلتقي نادي طنطا، مع منافسه فريق سموحة اليوم الجمعة 19-1-2018، في تمام الساعة 2:30 عصراً على استاد طنطا، في إطار منافسات الأسبوع التاسع عشر من الدوري المصري الممتاز.

 

وأعلنت عدة قنوات عن إذاعة هذا اللقاء وهم:-

 

- قناة أون سبورت

 

- قناة دي أم سي الرياضية

 

- النايل سبورت الرياضية

 

ويحتل نادي سموحة المركز الرابع برصيد 29 نقطة، بينما يحل فريق طنطا في المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.

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