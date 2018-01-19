موعد مباراة طنطا وسموحة اليوم الجمعة 19-1-2018 بالدوري المصري والقنوات الناقلة
الجمعة 19/يناير/2018 - 02:23 ص
أحمد عصام
يلتقي نادي طنطا، مع منافسه فريق سموحة اليوم الجمعة 19-1-2018، في تمام الساعة 2:30 عصراً على استاد طنطا، في إطار منافسات الأسبوع التاسع عشر من الدوري المصري الممتاز.
وأعلنت عدة قنوات عن إذاعة هذا اللقاء وهم:-
- قناة أون سبورت
- قناة دي أم سي الرياضية
- النايل سبورت الرياضية
ويحتل نادي سموحة المركز الرابع برصيد 29 نقطة، بينما يحل
فريق طنطا في المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.
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