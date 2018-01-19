كرواتيا تهزم روسيا البيضاء بصعوبة في بطولة أوروبا لليد

فازت كرواتيا صاحبة الضيافة، على روسيا البيضاء، بنتيجة 25-23، فيما تغلب الفريق النرويجي، على نظيره الصربي، ليحتفظ الاثنان، بالأمل في التأهل لنصف نهائي بطولة أوروبا لكرة اليد.

وتتساوى كرواتيا مع النرويج برصيد 4 نقاط، وهو نفس رصيد بطلتي العالم السابقتين فرنسا والسويد، قبل أن يتواجها في لقاء مثير غدا السبت.

واجتازت كرواتيا، التي لا تزال تحاول الاستفاقة من صدمة الخسارة من السويد، روسيا البيضاء، بعدما سجلت هدفين في الدقيقة الأخيرة، وسط تشجيع حماسي.

كانت كرواتيا متقدمة 19-15 في الشوط الأول، لكن روسيا البيضاء انتفضت في الشوط الثاني وأدركت التعادل.

وظهرت النرويج بشكل قوي في الشوط الثاني، لتتغلب على صربيا بعد التعادل 17-17، في شوط أول غزير الأهداف.

وبعد الاستراحة، استفادت النرويج من فترة سجلت فيها 7 أهداف مقابل هدف وحيد لصربيا لتتقدم 24-19.

واعتمدت النرويج على سلسلة من الهجمات المرتدة، بفضل تألق الثنائي كريستيان بورنسن وساندر ساجوسن، حيث سجل كل منهما 8 أهداف.