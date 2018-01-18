بالأرقام .. إيهاب جلال "كعبه عال" علي الداخلية وعلاء عبد العال





يلتقي الفريق الكروي بنادي الزمالك مع نظيره الداخلية مساء اليوم الخميس، علي إستاد "السلام"، ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز للموسم الحالي (2017 -2018).





الزمالك يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة جمعها من 8 إنتصارات، 5 تعادلات، 5 هزائم، أما الداخلية يحتل المركز الحادي عشر برصيد 22 نقطة من 5 إنتصارات، 7 تعادلات، 6 هزائم.





ويقود الزمالك إيهاب جلال المدير الفني السابق لمصر المقاصة، والذي اعتاد تحقيق النتائج الإيجابية في مواجهاته السابقة ضد الداخلية سواء مع الفريق الفيومي أو مع إنبي.





وتقابل إيهاب جلال فريق الداخلية في 8 مباريات رسمية بواقع ( 7 مباريات مع المقاصة - مباراة وحيدة مع انبي)، حقق الفوز في 6 مباريات وخسر في مباراة وحيدة، وتعادل في مباراة، سجل لاعبوه 14 هدفًا واستقبلت شباكه 7 أهداف.





كما يتفوق إيهاب جلال في مواجهاته ضد علاء عبد العال المدير الفني الحالي للداخلية، حيث تقابل المدربين في 9 مباريات رسمية حقق مدرب الزمالك الفوز في 6 مباريات مقابل إنتصارين لـ"عبد العال" وحسم التعادل نتيجة مباراة وحيدة بينهما.



