افتتاح المعرض الأول لـ إبراهيم الخالدي في أتيلية جدة.. الأربعاء

ينظم أتيليه جدة للفنون الجميلة المعرض الفوتوغرافي الأول للفنان السعودي د. ابراهيم الخالدي وذلك يوم الاربعاء الموافق 25 يناير، ويأتي المعرض بعنوان "الجانب الآخر" ويستمر لمدة أسبوعين ويقام علي هامش المعرض حوار فني بمشاركة نخبة من الفنانين والنقاد.





المعرض عبارة عن مجموعة صور فوتوغرافية بعين فنان سعودي من خلال إقامته الطويلة في نيوزلندا في الفترة من نوفمبر، 2009 – أبریل، 2015م وفيه تظهر قدرة وبراعة الفنان الخالدي سواء في التقاط اللحظة العابرة او المقدرة التقنية العالية في اظهار هذه البقعة الجميلة الفاتنة من العالم ولاشك ان دراسة الفنان للجغرافيا افادته كثيرا في اظهار جمال هذه المنطقة وكذلك دراسته الأكاديمية وحصوله علي عدة دورات في التصوير من امريكا.





ابراهيم الخالدي حاصل علي درجة دكتوراه الفلسفة في الجغرافيا ويعمل الآن بجامعة أم القرى في معهد خادم الحرمين الشريفين لابحاث الحج والعمرة وحاصل علي دراسات عليا من معهد كليفلاند بامريكا في طباعة الافلام الملونة ومن جامعة اكرون بامريكا علي دراسات في التصوير الرقمي