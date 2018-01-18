عبدالشافي: لن ألعب في مصر غير للزمالك.. وعازمون على التألق في المونديال

تحدث الدولي محمد عبد الشافي مدافع أهلي جدة والمنتقل حدثيا لفريق الفتح السعودي عن أفضل وأسوأ لحظات حياته الكروية.





وقال محمد عبد الشافي، فى تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية،: "لاشك أن مشاركتى فى صعود منتخب مصر إلى بطولة كأس العالم بعد غياب دام 28 عاماً بجانب المساهمة فى حصول الأهلى على لقب الدورى السعودى، هما أفضل لحظات حياتى الكروية".





وأكمل: " في مصر حققنا حلم شعب بأكلمه وهو الصعود لبطولة كأس العالم، أما بالنسبة للتتويج مع الأهلى بلقب الدورى السعودى، فكان شعورى خلال الاحتفال مع الجماهير باللقب مختلفاً وله نكهة خاصة، أما أسوأ لحظاتى الكروية هى خروجى من النادى الأهلي".





وعلق عبدالشافي على انتقاله للفتح قائلا: "الفتح هو النادي النموذجى فى السعودية، وحقق الدورى السعودى قبل مواسم، والآن أنا أسعى مع زملائى فى الفتح لتحقيق الانتصارات وضمان بقاء الفريق فى الدوري، وبكل تأكيد أسعى للمشاركة بشكل أساسى حتى أكون جاهزاً لكأس العالم".





عبدالشافي يتحدث عن حظوظ مصر في كأس العالم





وعن حظوظ مصر في كأس العالم علق "عبدالشافي" قائلا: "منتخب مصر يملك جميع عوامل النجاح، ومن يتحدث وينتقدنا لا يعيش نفس ظروفنا، فنحن ليس لدينا أى مشاكل مع النقد البناء، وتعاهد جميع لاعبى المنتخب على تقديم صورة تليق بسمعة بلدنا فى كأس العالم".





عبدالشافي يعلق على مواجهة مصر والسعودية في المونديال





وعلق "عبدالشافي" على مواجهة مصر والسعودية في كأس العالم قائلا: "المباراة ستكون صعبة على المنتخبين، والمنتخب السعودى منظم ويلعب كرة جماعية وهذا ما يميزه، وأتمنى أن تخدمنا الظروف ونواجه السعودية فى نفس الظروف التى واجهنا بها غانا، وأن نكون غير محتاجين لتلك النقاط، خاصة أنها فى آخر جولة، ولكن فى جميع الأحوال نحن قادرون على تمثيل منتخب مصر بجدارة".





وعن تواجد 9 لاعبين مصريين في الدوري السعودي علق "شيفو" قائلا: "أعتقد أنها ظاهرة صحية ومفيدة لنا كمصريين، فالدورى السعودى يعتبر أقوى دورى عربي، ما سيضيف للمنتخب المصرى بسبب الاحتكاك مع لاعبين مميزين هنا، وهو أمر يدعو للفخر عندما تجد عدداً كبيراً من لاعبى بلدك يمثلونك بشكل مميز ويمنحون الجميع طابعاً جيداً عن الكرة المصرية".





وأكمل "عبدالشافي" قائلا: "لن أعتزل كرة القدم طالما كنت قادراً على العطاء، وتركيزى منصب حالياً على تقديم أفضل ما لدى مع المنتخب الوطني ونادى الفتح".





واختتم "عبد الشافي" تصريحاته قائلا: "لن ألعب لأى نادٍ مصرى غير الزمالك، مهما كانت العروض والمغريات، سأختار الزمالك بالمجان حتى لو قدمت لى أندية أخرى عروضاً بملايين الجنيهات حبًا لهذا الكيان وجماهيره، محبتى لا يمكن وصفها للزمالك، فأنا مازلت أتابع مباريات الفريق حتى الآن".



