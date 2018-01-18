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كارينا كابور تزور قطر والسبب (صورة)

الخميس 18/يناير/2018 - 02:06 م
كارينا كابور تزور قطر والسبب (صورة)
كارينا كابور
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الفجر الفني
 
تتواجد نجمة بوليوود الشهيرة كارينا كابور، في قطر، حيث تشارك في الأسبوع الثاني من مهرجان قطر للتسوق لعام 2018، والذي يُطلق عليه اسم "أسبوع بوليوود"، وذلك بأحد معارض الأزياء في الدوحة.

ونشرت النجمة الهندية الشهيرة صورة تجمعها بابنها وزوجها نجم بوليوود الشهير سيف علي خان، خلال تواجدهم في قطر، وذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

يُذكر أن آخر ظهور لـ كارينا كابور كان خلال حضورها حفل العرض الخاص لأحدث أفلام زوجها النجم سيف علي خان "Kaalakaandi" في إحدى دور العرض الهندية.


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