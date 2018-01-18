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اقترب أكثر من الرسول في برنامج "همّك همّي" كل خميس على قناة اقرأ

الخميس 18/يناير/2018 - 02:13 ص
اقترب أكثر من الرسول في برنامج همّك همّي كل خميس على قناة اقرأ
الدكتور محمد نوح القضاة
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تعرض قناة اقرأ غدا الخميس، في تمام الثانية بعد الظهر على الهواء مباشرة حلقة خاصة من برنامج "همك همي" تقديم الدكتور محمد نوح القضاة، وتنضم خلال الحلقة قناة اقرأ مع تليفزيون عمان وإذاعة يقين الأردنيتين، حيث يأخذنا "القضاة" في رحلة إيمانية عن حياة الرسول، لنستشعر من سيرته العطرة، كيفية طاعة الله تعالى والانقياد لأحكامه، وكيف يمكننا أن نتخذ من حياة الرسول(ص) نبراسا وقدوة لنا في طاعته لله وأيضا قدوة لنا في تعاملاته سواء مع أهل بيته أو أصحابه وحتى تعاملاته مع الأعداء والشجر والجماد.

برنامج "همّك همّي" تشاهدونه كل يوم خميس في الساعة الثانية بعد الظهر ويعاد الجمعة في السابعة مساء والسبت الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

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