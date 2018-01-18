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كارول سماحة تطرح "إنسى همومك" عبر "أنغامي"

الخميس 18/يناير/2018 - 01:15 ص
كارول سماحة تطرح إنسى همومك عبر أنغامي
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شيماء عطية
 
طرحت المطربة اللبنانية كارول سماحة أحدث أغانيها "إنسى همومك"، اليوم الأربعاء، حصريًا على تطبيق "أنغامي".
‏أغنية ‫"إنسى همومك‬" من كلمات كارول سماحة، وإعداد وتوزيع ميشال فاضل.

وكانت كارول قد طرحت أغنيتها الميلادية، والتي تحمل عنوان "نجمة يسوع – Dans Cette Etable" باللغتين العربية والفرنسية، بمشاركة الإيطالي أليساندرو سافينا عبر تطبيق أنغامي مطلع العام الجاري.

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