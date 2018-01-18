كارول سماحة تطرح "إنسى همومك" عبر "أنغامي"
الخميس 18/يناير/2018 - 01:15 ص
شيماء عطية
طرحت المطربة اللبنانية كارول سماحة أحدث أغانيها "إنسى همومك"، اليوم الأربعاء، حصريًا على تطبيق "أنغامي".
أغنية "إنسى همومك" من كلمات كارول سماحة، وإعداد وتوزيع ميشال فاضل.
وكانت كارول قد طرحت أغنيتها الميلادية، والتي تحمل عنوان "نجمة يسوع – Dans Cette Etable" باللغتين العربية والفرنسية، بمشاركة الإيطالي أليساندرو سافينا عبر تطبيق أنغامي مطلع العام الجاري.
it’s FINALLY OUT my NEW single #EnsaHmoumak 😍 Exclusively on @anghami ♫ Enjoyyyy 💃🏻💃🏻 #NowPlaying “Ensa Hmoumak [Exclusive]” by @CAROLE_SAMAHA on #Anghami https://t.co/he46phaXXQ— CAROLE SAMAHA (@CAROLE_SAMAHA) ١٧ يناير، ٢٠١٨
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