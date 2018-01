كارول سماحة تطرح "إنسى همومك" عبر "أنغامي"

طرحت المطربة اللبنانية كارول سماحة أحدث أغانيها "إنسى همومك"، اليوم الأربعاء، حصريًا على تطبيق "أنغامي".

‏أغنية ‫"إنسى همومك‬" من كلمات كارول سماحة، وإعداد وتوزيع ميشال فاضل.

وكانت كارول قد طرحت أغنيتها الميلادية، والتي تحمل عنوان "نجمة يسوع – Dans Cette Etable" باللغتين العربية والفرنسية، بمشاركة الإيطالي أليساندرو سافينا عبر تطبيق أنغامي مطلع العام الجاري.

it’s FINALLY OUT my NEW single #EnsaHmoumak 😍 Exclusively on @anghami ♫ Enjoyyyy 💃🏻💃🏻 #NowPlaying “Ensa Hmoumak [Exclusive]” by @CAROLE_SAMAHA on #Anghami https://t.co/he46phaXXQ