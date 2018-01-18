كارول سماحة تطرح "إنسى همومك" عبر "أنغامي"

طرحت المطربة اللبنانية كارول سماحة أحدث أغانيها "إنسى همومك"، اليوم الأربعاء، حصريًا على تطبيق "أنغامي".

‏أغنية ‫"إنسى همومك‬" من كلمات كارول سماحة، وإعداد وتوزيع ميشال فاضل.





وكانت كارول قد طرحت أغنيتها الميلادية، والتي تحمل عنوان "نجمة يسوع – Dans Cette Etable" باللغتين العربية والفرنسية، بمشاركة الإيطالي أليساندرو سافينا عبر تطبيق أنغامي مطلع العام الجاري.



