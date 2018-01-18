عرض ومناقشة فيلم "طريق للجحيم" بسينما البوابة (صور)

عرض نادي سينما البوابة الوثائقية الفيلم الأمريكي "طريق للجحيم"، وذلك في السادسة مساء أمس الثلاثاء الموافق ١٦ يناير الجاري، بحضور عشاق هوليوود، وتلى عرض الفيلم مناقشة حول قضية العمل مع الكاتبة إسراء إمام.





فيلم "طريق للجحيم" للمخرج سام ميندز وبطولة توم هانكس ودانيال كريج وجينفر جيسون لي، حاز الفيلم على عدة جوائز من بينها أوسكار أحسن تصوير عام 2002.



