معلومات شيقة حول الضبع البني

إليكم معلومات شيقة تعرفونها لأول مرة عن الضباع بنية اللون، وهي:-





- يعيش هذا النوع من الضباع في الصحاري مثل: صحراء نامبيب وهاري في جنوب إفريقيا.

- يتميّز بشعر جسمه الطويل والخشن خاصة على ظهره وذيله، ولونه بُنّي غامق، ورأسه باللون الرمادي.

- يتراوح طول جسمه مع الرأس ما بين (110-120) سنتمتراً.

- ويبلغ ارتفاعه حتى الكتف من (70-80) سنتمتراً، وبلغ طول ذيله ما بين (25-35) سنتمتراً.

- وليس هناك فرق بين الذكر والأنثى من حيث الشكل.

- الذكور تكون بحجم أكبر قليلاً من الإناث، يبلغ وزنه ما بين (40-43) كيلوغراماً للذكر.