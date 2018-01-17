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معلومات شيقة حول الضبع البني

الأربعاء 17/يناير/2018 - 01:46 م
معلومات شيقة حول الضبع البني
الضبع البني
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إليكم معلومات شيقة تعرفونها لأول مرة عن الضباع بنية اللون، وهي:-

- يعيش هذا النوع من الضباع في الصحاري مثل: صحراء نامبيب وهاري في جنوب إفريقيا.
- يتميّز بشعر جسمه الطويل والخشن خاصة على ظهره وذيله، ولونه بُنّي غامق، ورأسه باللون الرمادي.
- يتراوح طول جسمه مع الرأس ما بين (110-120) سنتمتراً.
- ويبلغ ارتفاعه حتى الكتف من (70-80) سنتمتراً، وبلغ طول ذيله ما بين (25-35) سنتمتراً.
- وليس هناك فرق بين الذكر والأنثى من حيث الشكل.
- الذكور تكون بحجم أكبر قليلاً من الإناث، يبلغ وزنه ما بين (40-43) كيلوغراماً للذكر.
- أما الأنثى فوزنها ما بين (37-40) كيلو غرامًا.
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