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إيران تنفي أنباء عن موافقتها مناقشة برنامجها الصاروخي

الأربعاء 17/يناير/2018 - 01:45 م
إيران تنفي أنباء عن موافقتها مناقشة برنامجها الصاروخي
بهرام قاسمي
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وكالات
 

نفت طهران اليوم الأربعاء، صحة الأنباء عن اتفاقها مع أوروبا على بحث موضوع برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.

 

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إن "جمهورية إيران الإسلامية لن تسمح لأي بلد بالتدخل في شؤونها الداخلية وسياساتها الدفاعية، وخاصة في برنامجها الصاروخي".

 

وشدد قاسمي على أن "برنامج إيران الصاروخي له أغراض دفاعية بحتة".

 

وجاء ذلك تعليقا على ما أفادت به صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية نقلا عن وزارة الخارجية الألمانية، حول أن وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والمفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني اتفقوا مع إيران على إجراء "حوار مكثف وجدي" حول برنامجها الصاروخي وتأثيره على الأوضاع في المنطقة.

 

المزيد عن: بهرام قاسمي برنامج الصواريخ الباليستية ايران البرنامج النووي
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