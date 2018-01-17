"قرش الثور".. من أخطر الحيوانات بالعالم
الأربعاء 17/يناير/2018 - 01:42 م
تعد أسماك القرش من الحيوانات البحرية الخطيرة، ومن أخطرها على البشر تحديدًا سمك قرش الثّور، وسمك القرش الأبيض العظيم، وسمك قرش النّمر.
إلا أنّ قدرة قروش الثور على العيش في المياه العذبة والمياه المالحة في الوقت ذاته، وتفضيلها للمناطق الضّحلة ذات الكثافة السّكانيّة العالية، مثل: الشّواطئ الاستوائيّة، يجعل منها في رأي العديد من الخبراء أسماك القرش الأكثر خطورةً في العالم.
يُسمّى قرش الثّور بهذا الاسم بسبب أنفه القصير المُسطَّح، وعدوانيّته، وبدء هجومه على فريسته بضربها برأسه، ويمكن لهذا القرش أن يأكل كلّ ما يراه تقريباً؛ فهو يأكل الدّلافين، والأسماك، وأسماك القرش الأخرى، والبشر.
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