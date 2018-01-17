"قرش الثور".. من أخطر الحيوانات بالعالم

تعد أسماك القرش من الحيوانات البحرية الخطيرة، ومن أخطرها على البشر تحديدًا سمك قرش الثّور، وسمك القرش الأبيض العظيم، وسمك قرش النّمر.





إلا أنّ قدرة قروش الثور على العيش في المياه العذبة والمياه المالحة في الوقت ذاته، وتفضيلها للمناطق الضّحلة ذات الكثافة السّكانيّة العالية، مثل: الشّواطئ الاستوائيّة، يجعل منها في رأي العديد من الخبراء أسماك القرش الأكثر خطورةً في العالم.



