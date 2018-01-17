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رئيس سموحة: الأهلي باع "حجازي" بـ80 مليون ويرفض دفع 20 مليون لضم ياسر إبراهيم

الأربعاء 17/يناير/2018 - 12:57 ص
رئيس سموحة: الأهلي باع حجازي بـ80 مليون ويرفض دفع 20 مليون لضم ياسر إبراهيم
سموحة
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علاء خليف
 

تحدث فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن آخر المستجدات بشأن العروض المقدمة للتعاقد مع الثلاثي محمود عبد العزيز وعبد الله بكري وياسر إبراهيم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

 

وقال رئيس سموحة في تصريحات لبرنامج "الحريف": " الأهلي والزمالك طلبا ضم محمود عبد العزيز وياسر إبراهيم وعبد الله بكري، كما أن هناك عروض للثلاثي من الخليج".

 

وأضاف: " قررت تأجيل بيع أي لاعب للأهلي أو الزمالك حتى الانتهاء من لقاء طنطا".

 

وتابع: " التفريط في أي لاعب يتوقف على توفير البديل المناسب بالإضافة للمقابل المالي المناسب".

 

وأردف: " ياسر إبراهيم يستحق 20 مليون جنيه لأنه أفضل مساك في مصر".

 

وواصل: " الأهلي باع أحمد حجازي بـ 80 مليون جنيه ويرفض دفع 20 مليون جنيه لضم ياسر إبراهيم".

 

وأردف: " لا يوجد لاعب في مصر يستطيع الدخول في مقارنة مع لاعبي سموحة، والثلاثي محمود عبد العزيز وياسر إبراهيم وعبد الله بكري الأفضل في مراكزهم في مصر ولن أبيعهم بأقل من 60 مليون جنيه".

 

وأضاف: " عبد الله بكري يمتلك عرضًا بـ8 مليون جنيه للرحيل على سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم".

 

وأتم: " صعب عليا جدًا التفريط في أي لاعب وسموحة سيحتفظ بلاعبيه حال عدم توافر البدائل المناسبة".

المزيد عن: ياسر ابراهيم وست بروميتش ألبيون سموحة رياضة رئيس سموحة الأهلي الأخبار الرياضية أخبار الرياضة أحمد حجازي
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