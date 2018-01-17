فرج عامر: عبد الله بكري مطلوب إعارة لمدة 6 أشهر بـ 8 مليون جنيه

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة السكندري، أن عبد الله بكري لاعب الفريق تلقي عرضًا مؤخرًا للرحيل عن النادي على سبيل الاعارة لمدة 6 أشهر مقابل 8 مليون جنيه.

وأضاف "عامر" في تصريحات لبرنامج "الحريف": " عبد الله بكري تلقى عروضًا من أندية عربية وخليجية بمجرد مشاركته مع سموحة، ويمتلك حاليًا عرضًا بـ8 مليون جنيه للرحيل على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم".

وأتم: " لاعبو سموحة الأفضل في مصر، وصعب عليا جدًا التفريط في أي لاعب وسموحة سيحتفظ بلاعبيه حال عدم توافر البدائل المناسبة".