فرج عامر: عبد الله بكري مطلوب إعارة لمدة 6 أشهر بـ 8 مليون جنيه
الأربعاء 17/يناير/2018 - 12:52 ص
علاء خليف
أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة السكندري، أن عبد الله بكري لاعب الفريق تلقي عرضًا مؤخرًا للرحيل عن النادي على سبيل الاعارة لمدة 6 أشهر مقابل 8 مليون جنيه.
وأضاف
"عامر" في تصريحات لبرنامج "الحريف": " عبد الله بكري تلقى
عروضًا من أندية عربية وخليجية بمجرد مشاركته مع سموحة، ويمتلك حاليًا عرضًا بـ8 مليون
جنيه للرحيل على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم".
وأتم: " لاعبو سموحة الأفضل في مصر، وصعب عليا جدًا التفريط في أي لاعب وسموحة سيحتفظ بلاعبيه حال عدم توافر البدائل المناسبة".