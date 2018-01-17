مرتضى منصور يرشح خالد عبد العزيز لوزارة الخارجية

رشح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، المهندس خالد عبد العزيز وزير الرياضة والشباب، لمنصب وزير الخارجية في حالة فوزه برئاسة الجمهورية في الانتخابات القادمة.

وقال مرتضى عبر برنامج "هنا القاهرة" على قناة "القاهرة والناس: " خالد عبد العزيز وزير نجح وقدم مجهودا كبيرا في وزارة الشباب والرياضة ويستحق البقاء في منصبه كما حدث في التغيير الوزاري الأخير".

وأضاف رئيس القلعة البيضاء: "لو بإيدي أرشح خالد عبد العزيز لرئاسة الخارجية".