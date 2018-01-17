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فريد الديب يتهم وزير الأوقاف بالتورط في قضايا رشوة

الأربعاء 17/يناير/2018 - 12:56 ص
فريد الديب يتهم وزير الأوقاف بالتورط في قضايا رشوة
المحامي فريد الديب
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داليا الحسين
 
كشف المحامي فريد الديب، عن أن هناك معلومات بقضية صلاح هلال، وزير الزراعة الأسبق المحكوم عليه في قضية رشوة تدين وزير الري السابق ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة.

وأوضح "الديب" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المتهم المنسوب له الوساطة في قضية وزير الزراعة ويدعى محمد فودة تحدث كلام منتهى الخطورة على وزيرين أحدهم في أول تعديل وزاري خرج، والآخر مازال موجود وهو وزير الأوقاف الحالي محمد مختار جمعة، لافتا إلى أن هناك مضبوطات تدين وزير الأوقاف.

وتساءل المحامي بالنقض: "هل رفعت الرقابة الإدارية تقريرا لرئيس الجمهورية توضح أنه تبين من التحقيقات التي أجريت في القضية الخاصة بوزير الزراعة الأسبق أنه تورط فيها وزير الري السابق ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة؟"، لافتا إلى أن وزير الأوقاف مختار جمعة أنكر معرفته بالمتهم، وليس له صله به.

وتابع: "هذا الحديث ثابت في التحقيقات ووزير الري اتشال ساعتها لكن مختار جمعة موجود"، معلقا: "لو عايزين تطبقه العدل وتحاربه الفساد يبقى مفيش ياما ارحمينى.. وأنا بتهم وزير الأوقاف وفقا للمضبوطات واقوال متهم القضية التى اتخذت ضد وزير الزراعة.. هما كانوا عايزين وزير الزراعة بس".
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