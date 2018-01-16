ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بشرى لحسام البدري.. تاريخ حلمي طولان أمام الأهلي.. ضعيف جدا

الثلاثاء 16/يناير/2018 - 12:54 م
بشرى لحسام البدري.. تاريخ حلمي طولان أمام الأهلي.. ضعيف جدا
حلمي طولان
طباعة
الفجر الرياضي
 
يستعد حلمي طولان المدير الفني لنادي طلائع الجيش لمباراة مثيرة أمام حسام البدري المدير الفني للأهلي في الساعة الثامنة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري.

وتعد مباراة اليوم المواجهة الأولى لحلمي طولان مع طلائع الجيش أمام الأهلي رغم أنه لعب ضده مع أندية أخرى هي الزمالك وحرس الحدود والمصري وسموحة وبتروجت.

وواجه حلمي طولان نادي الأهلي في 13 مباراة فاز في واحدة وتعادل في اثنين وخسر 10 مباريات، وسجل لاعبوه 14 هدفَا بينما استقبلت شباكه 24 هدفًا.

المباراة الأول لحلمي طولان في يوم 15 ديسمبر 2004، كان مديرًا فنيًا لحرس الحدود وخسر بهدفين مقابل هدف، والثانية كانت يوم 31 مارس 2005، مع نفس الفريق وخسر بنفس الطريقة، وفي 13 ديسمبر 2005، واجه الأهلي للمرة الثالثة مع حرس الحدود، وخسر بهدف، وفي يوم 18 مايو 2006 المواجهة الرابعة، وخسر الحدود بأربعة أهداف مقابل هدفين.

في 13 أغسطس 2007، درب المصري أمام الأهلي وتعادل بهدفين، وبعدها في 27 أكتوبر 2010، وكان وقتها مدربًا لبتروجت، وخسر بهدف وفي 18 يناير 2012، كان مديرًا فنيًا لحرس الحدود وفاز بثلاثية، في الجولة الخامسة ثم في يوم 12 مايو 2013، وخسر الحدود بهدفين مقابل هدف.

حلمي طولان مع الزمالك وسموحة

يوم 12 مايو 2013 قاد الزمالك في دوري أبطال إفريقيا فتعادل بهدف في مباراة الذهاب، وخسر في العودة بأربعة أهداف مقابل هدفين، واللقاء الثاني عشر كان يو م26 أبريل 2016، بين الأهلي وسموحة وخسر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفي يوم 8 ديسمبر 2016 فاز الأهلي بهدف على الفريق السكندري.

المزيد عن: حلمي طولان حسام البدري الدوري المصري الجيش الاهلي والطلائع الاهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Elfagr Sport
استطلاع رأي
هل تتوقع انتقال محمد صلاح لصفوف ريال مدريد؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس آسيا تحت 23 سنة - الصين
اليابان
3
x
10:00
1
كوريا الشمالية
تايلاند
1
x
10:30
5
فلسطين
العراق
0
x
13:30
0
الأردن
السعودية
0
x
13:30
1
ماليزيا
بطولة أفريقيا للاعبين المحليين
أنجولا
-
x
18:30
-
بوركينا فاسو
الكاميرون
-
x
21:30
-
الكونجو
كأس الجزائر 2017
إتحاد الجزائر
-
x
17:00
-
النادي الرياضي القسنطينى
كأس رئيس الدولة الإماراتي
الجزيرة
-
x
15:05
-
إتحاد كلباء
الإمارات
-
x
18:05
-
الوحدة
عجمان
-
x
18:05
-
الشارقة
كأس الإتحاد الإنجليزي
ليستر سيتي
-
x
21:45
-
فليتوود تاون
مانسفيلد
-
x
21:45
-
كارديف سيتي
شيفيلد وينزداي
-
x
21:45
-
كارلايل
وست هام يونايتد
-
x
21:45
-
شروسبري تاون
ريدينج
-
x
22:00
-
ستيفينيج
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
وادي دجلة
-
x
17:00
-
المصري البورسعيدي
طلائع الجيش
-
x
20:00
-
الأهلي
الدوري الفرنسي
مارسيليا
-
x
20:00
-
ستراسبورج
بوردو
-
x
20:00
-
كان
موناكو
-
x
22:00
-
نيس
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/16/2018 2:19:14 PM