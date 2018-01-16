بشرى لحسام البدري.. تاريخ حلمي طولان أمام الأهلي.. ضعيف جدا

يستعد حلمي طولان المدير الفني لنادي طلائع الجيش لمباراة مثيرة أمام حسام البدري المدير الفني للأهلي في الساعة الثامنة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري.





وتعد مباراة اليوم المواجهة الأولى لحلمي طولان مع طلائع الجيش أمام الأهلي رغم أنه لعب ضده مع أندية أخرى هي الزمالك وحرس الحدود والمصري وسموحة وبتروجت.





وواجه حلمي طولان نادي الأهلي في 13 مباراة فاز في واحدة وتعادل في اثنين وخسر 10 مباريات، وسجل لاعبوه 14 هدفَا بينما استقبلت شباكه 24 هدفًا.





المباراة الأول لحلمي طولان في يوم 15 ديسمبر 2004، كان مديرًا فنيًا لحرس الحدود وخسر بهدفين مقابل هدف، والثانية كانت يوم 31 مارس 2005، مع نفس الفريق وخسر بنفس الطريقة، وفي 13 ديسمبر 2005، واجه الأهلي للمرة الثالثة مع حرس الحدود، وخسر بهدف، وفي يوم 18 مايو 2006 المواجهة الرابعة، وخسر الحدود بأربعة أهداف مقابل هدفين.





في 13 أغسطس 2007، درب المصري أمام الأهلي وتعادل بهدفين، وبعدها في 27 أكتوبر 2010، وكان وقتها مدربًا لبتروجت، وخسر بهدف وفي 18 يناير 2012، كان مديرًا فنيًا لحرس الحدود وفاز بثلاثية، في الجولة الخامسة ثم في يوم 12 مايو 2013، وخسر الحدود بهدفين مقابل هدف.





حلمي طولان مع الزمالك وسموحة





يوم 12 مايو 2013 قاد الزمالك في دوري أبطال إفريقيا فتعادل بهدف في مباراة الذهاب، وخسر في العودة بأربعة أهداف مقابل هدفين، واللقاء الثاني عشر كان يو م26 أبريل 2016، بين الأهلي وسموحة وخسر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفي يوم 8 ديسمبر 2016 فاز الأهلي بهدف على الفريق السكندري.



