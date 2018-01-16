إيران: نشر أمريكا لـ"حرس حدود" في سوريا سيشعل نيران الحرب

أكدت السلطات الإيرانية أن مشروع التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بتشكيل قوة جديدة من حرس الحدود في منطقة شمال سوريا التي يسيطر عليها الأكراد وحلفاؤهم العرب "سيلقي الزيت على نيران الحرب"، مرددًا التصريحات التي أدلت بها الليلة الماضية أنقرة ودمشق وموسكو.





وكان التحالف قد أكد الأحد الماضي اعتزامه تشكيل هذه القوة المكونة من 30 ألف رجل، وسيكون نواها مقاتلون سابقون في القوات الديمقراطية السورية.





وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي: "إعلان الولايات المتحدة عن تشكيل قوة حدودية في سوريا هو تدخل واضح في الشؤون الداخلية لهذه الدولة"، مطالبًا بانسحاب جميع القوات الأمريكية من سوريا.





وكانت موسكو قد استنكرت أمس المشروع الأمريكي في تصريحات أدلى بها وزير الخارجية سيرجي لافروف الذي اعتبر أنه قد يؤدي إلى "تقسيم فعلي" لسوريا.