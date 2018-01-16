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بعد اعتراض مقاتلات قطر للطائرات.. البحرين تتحرك دوليًا

الثلاثاء 16/يناير/2018 - 12:51 م
بعد اعتراض مقاتلات قطر للطائرات.. البحرين تتحرك دوليًا
البحرين - أرشيفية
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وكالات
 

قال محمد ثامر الكعبي، وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون الطيران المدني في البحرين، الثلاثاء، إن المنامة رفعت تقريرا إلى منظمة الطيران المدني الدولية (إيكاو)، بشأن اعتراض مقاتلات قطرية طائرتين إماراتيتين في حادثين منفصلين.

 

وفند تقرير بثه تلفزيون البحرين الادعاءات القطرية بعدم اعتراض طائراتها الحربية للطائرات المدنية الإماراتية.

 

وأكد وكيل وزارة المواصلات والاتصالات لشؤون الطيران المدني أن تفاصيل الرحلة الإماراتية، تم تعميمها على الجميع بما فيها قطر، وكانت في مسارها، وهذا الممر مفتوح ولا يوجد عليه قيود أو ملاحظات.

 

وأضاف أنه منذ حدوث القطيعة والممر مفتوح والطيران يسير بشكل طبيعي، وأثناء مرور طائرات الإمارات خرجت مقاتلات قطرية وتوجهت مباشرة ناحية طيران الإمارات، ليتدخل المراقب الجوي البحريني وأوقف هبوط الطائرة الإماراتية، ليكون هناك فصل أفقي بينها وبين مقاتلات قطر.

 

وصدر عن شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، تقرير عن قيام مقاتلتين عسكريتين لقطر قادمتين من المجال الجوي لقطر، بقطع مسار طائرة الخطوط الجوية لطيران الإمارات رحلة رقم EK837 من طراز بوينغ 777 القادمة من مطار دبي الدولي ومتجهة إلى مطار البحرين الدولي، وتسلك الممر الجوي UP 669 في رحلة اعتيادية مجدولة ومستوفية كافة الاشتراطات.

 

وأوضح التقرير، أن المقاتلات القطرية اقتربت لمسافة ميلين تقريبًا من الطائرة التابعة لطيران الإمارات، الأمر الذي عرض حياة المسافرين وطاقم الطائرة للخطر، مما حتم على مراقبي الحركة الجوية بمملكة البحرين للتدخل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة الحركة الجوية.

 

وأكدت شؤون الطيران المدني البحريني، أنه ستتخذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه الواقعة الخطيرة مع الجهات الدولية المعنية ورفع تقرير مفصل إلى منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).

 

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