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البابلي يطالب نادي مليج بالرحيل

الثلاثاء 16/يناير/2018 - 12:53 ص
البابلي يطالب نادي مليج بالرحيل
محمود البابلي
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مصطفى الجندي
 

طالب محمود البابلي لاعب وسط نادي مليج، الرحيل عن صفوف فريقه الحالي، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

 

وكشف البابلي لـ"الفجر الرياضي" أنه تحدث مع وصال القط المدير الفني لمليج للسماح له بالرحيل لظروف خاصة.

 

وانضم البابلي لمليج قبل موسمين، وتأهل معهم من الدرجة الرابعة للقسم الثالث.

 

وانقطع اللاعب عن تدريبات مليج مؤخراً، وسبق له اللعب في فريق مركز شباب تلا.

المزيد عن: مليج مظاليم محمود البابلي رياضة القسم الثالث اخبار الرياضية
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