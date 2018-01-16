الخريطة المبدئية لمسلسلات رمضان ٢٠١٨

امتلئت ساحات الاستديوهات الداخلية والخارجية بكاميرات تصوير مسلسلات الموسم الرمضاني المقبل ٢٠١٨، ومن المتوقع أن يكون هذا الموسم وجبة درامية متكاملة ومنافسة قوية بين كبار النجوم.





ونرصد أهم وابرز المسلسلات التي أعلنت حتى الآن خوضها للسباق.





"عوالم خفية"

يخوض الزعيم عادل إمام، السباق بمسلسل "عوالم خفية" ومن المقرر أن يشارك في بطولته فتحى عبد الوهاب، ومى سليم، وبشرى، وهبة مجدى، وصلاح عبد الله، وأحمد وفيق، ونور قدرى، وأسامة عباس، وخالد أنور، وسارة نور، ومحمود فارس، وأحمد عبد الله محمود، تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان، وإخراج رامى إمام.





"طايع"

ويشارك النجم عمرو يوسف بمسلسل "طايع" وهو من انتاج شركة "ماجنوم" ويقدم من خلاله لأول مرة شخصية صعيدي، وهو من تاليف محمد دياب، وسيتولى مهمة اخراجه عمرو سلامة.



"بالحجم العائلي"

أما النجم الكبير يحيي الفخراني، فيشارك بمسلسل بالحجم العائلي، ويجسد الفخراني في العمل دور سفير متقاعد، يفتتح مطعما في إحدى القرى الساحلية، ويقوم هو بإعداد الطعام بنفسه للزبائن لشغفه وحبه الشديد للطهي والوصفات الغريبة، وتدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي بما يُواجهه مع عائلته.





المسلسل من بطولة ميرفت أمين، يسرا اللوزي، وأحمد مجدي، وندى موسى، وعمر حسن يوسف، تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل.





"أبو عمر المصري"

أما الفنان أحمد عز، فسيخوض السباق بمسلسل ابو عمر المصري، وهو مأخوذ عن روايتين للكاتب عز الدين شكري فشير، وسيناريووحوار مريم نعوم، ويشارك في بطولته فتحي عبد الوهاب، أمل بوشوشة، أروى جودة، محمد الشرنوبي، منذر رياحنة، محمد سلام، محمود حجازي، محمد جمعة، عارفة عبد الرسول، وغيرهم.





"بني يوسف"

وتشارك الفنانة يسرا في السباق بمسلسل بني يوسف، من تأليف أمين جمال، وإبراهيم محسن، وخالد أبو بكر، ويخرجه محمد علي، ويشارك فى بطولته شيرين رضا، وأحمد حاتم، ومحمد شاهين، ونهى عابدين، وسلمى أبو ضيف، وعمر زهران، ولطيفة فهمى، وإنجى أبو زيد، وعبد الرحيم حسن، ومحمود فارس، وهدى المفتى.





"اختفاء"

وتخوض الفنانة نيللي كريم بمسلسل اختفاء، وتدور أحداث المسلسل حول دكتورة جامعية فى روسيا، والتى تجسدها نيللي، وتبحث عن زوجها الذى اختفى فجأة قبل أن تعود إلى مصر، لتحاول أن تحل لغز اختفائه وتبحث عن الحقيقة وراء ذلك، وتفاجأ بالكثير من الأمور.





"رحيم"

تعاقد ياسر جلال مع مجموعة فنون مصر للإنتاج والتوزيع، والمملوكة للمنتجين محمد محمود عبد العزيز وريمون مقار، على بطولة مسلسل "رحيم"، وهو من تأليف محمد إسماعيل أمين.





"زين"

ويشارك الفنان محمد رمضان، في السباق بمسلسل زين،الذي تدور أحداثه حول ضابط في الجيش المصري يدعى زين، ويتم نقله لوحدة عسكرية بسيناء، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج ياسر سامي، ويشارك في بطولته الفنانة درة وعائشة بن أحمد وسلوى خطاب وعايدة رياض.





"ضد مجهول"

أما الفنانة غادل عبد الرازق فتشارك في السباق بمسلسل "ضد مجهول" وهو من انتاج شركة سينرجي للانتاج والتوزيع، وبدات في تصويره السبت الماضي.





"أخرة صبري"

ويشارك الفنان عمرو سعد، في السباق بمسلسل "أخرة صبري" وهو مسلسل كوميدي وتعاقدت الشركة المنتجة مع كلا من عايدة رياض، وكمال أبو رية، وعمر زهران، وأحمد حلاوة.





"قانون عمر"

أما حمادة هلال، فيشارك بمسلسل "قانون عمر"، وهو مسلسل اجتماعي رومانسي وستقوم بدور البطله امامه إيمان العاصي.





"فوق السحاب"

ويخوض النجم هاني سلامة السباق بمسلسل "فوق السحاب" ويشاركه بطولته استيفانى صليبة ومنى عبد الغنى ومحمد محمود عبد العزيز وإيهاب فهمى وإبراهيم نصر وتأليف حسان دهشان وإخراج رووف عبد العزيز وإنتاج شركة سينرجى.





"بطولة مطلقة"

ويشارك النجم مصطفى خاطر بالمسلسل الكوميدي بطولة مطلقة ويشاركه البطوله محمد سلام، وهالة فاخر، تأليف تامر إبراهيم، وإخراج معتز التونى وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، ويحدث العديد من المفارقات فى مشوار بطل العمل.



