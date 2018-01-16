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عاجل.. إعلامي مصري: الأهلي يحصل على توقيع 3 مدافعين وحارس مرمى

الثلاثاء 16/يناير/2018 - 12:21 ص
عاجل.. إعلامي مصري: الأهلي يحصل على توقيع 3 مدافعين وحارس مرمى
الأهلي
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حسن موسى
 

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن حصول النادي الأهلي على توقيع ثلاثي الدفاع أحمد سامي مدافع المقاصة، وياسر إبراهيم وعبد الله بكري مدافعي سموحة، للانضمام لصفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

 

وتابع فايق خلال برنامجه "الحريف" والذي يذاع على فضائية " dmc sport"، أن الثنائي أحمد سامي وياسر إبراهيم الأقرب للانضمام للقلعة الحمراء حاليا.

 

وأضاف فايق أن الأهلي أنهى أيضا مفاوضاته مع حارس إنبي علي لطفي وحصل على توقيعه رسميا.

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