حالة الطقس اليوم الثلاثاء 16/1/2018 في نصر والدول العربية

تنشر بوابة "الفجر" اليوم الثلاثاء، توقعات درجات الحرارة فى جميع محافظات مصر والدول العربية، أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية فى مصر أن يسود اليوم طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

وتظهر السحب المنخفظة والمتوسطة على شمال البلاد، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة ويرتفع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.





الطقس فى الأردن





نهاراً:

يطرأ إرتفاع قليل على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس في ساعات الصباح ضبابياً مع تدني مدى الرؤية الأفقية في أجزاء واسعة من المملكة، و يتحول لاحقاً أثناء النهار ليكون بارداً مع ظهور تشكيلات من السُحب على ارتفاعات مُختلفة، وتكون الرياح خفيفة مُتغيرة الإتجاه، إلى غربية خفيفة السرعة.





في خليج العقبة:

الرياح شمالية، معتدلة السرعة، حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم)، درجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية.





ليلاً:

يكون الطقس بارداً و غالباً غائم بوجهٍ عام، ويتوقع تشكل الضباب مع ساعات الليل المتأخرة في أجزاء من السهول الشرقية، وتكون الرياح خفيفة مُتغيرة الإتجاه.





الطقس فى فلسطين