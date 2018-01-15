الطالع الفلكى الإثنين 15/1/2018..مُدْهِشْ للغَايَة!

**القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الجدى.

**فلكياً/هندياً: القمر فى القوس.





**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الجدى من 21 ديسمبر - 20 يناير.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجدى من 14 يناير - 12 فبراير.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة النّعَايِمْ من 15 يناير - 27 يناير.





*اليوم 7 طُوبَة قبطى، 15 كانٌون ثَانِ رُومى، 28 رَبِيعٍ ثَانِ،ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (يخرب عألكْ ، دَنْتَا مُحترف)-أنا لسّه مَسَخّنْتِشْ.(سمير غانم من فيلم جنس ناعم-1977)





*القمر فى الجدى "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*مَنَازِلْ نِجْم سُهيل.....

الفراعنة بمصروالصّابئة بابل بالعراق يشتركان فى إعتماد نجمة الشّعرى اليمانيّة كأساس لتقويمهم كل 365 يوم بثبات وإتّزان منذ آلاف السنين وبدقّة كبيرة





عرب اليمن ليسو أقل شأناً فهم أيضاً لهم نجم يُسمّى نجم سُهيْل يظهر فى موعد ثابت كل 365 يوم ومنذ آلاف السنين، لكن لايُمكن رؤيته إلاّ فى النصف الجنوبى من الكرة الأرضيّة لذلك فهو مناسب لأهل اليمن والإنكا بأمريكا الجنوبيّة.





يظهر نجم سُهيل فى 24 أغسطس من كل عام لكن لايُرى بالعين بأى حال قبل 5 سبتمبر،بعد ظهور نجم سُهيل فى 6 سبتمبر يتم تقسيم السنة لأربعة مَوَاسِم بناءً على ظهور سُهيل الخريف-الشتاء-الرّبيع-الصّيف وكل مُوسم 7 منازل كأنها شهور زىّ الفرعونى تمام لكنّها 13 يوم بس، تبدأ المواسم كالتّالى





1-(6 سبتمبر/الخريف):الجبهة-الزّبرة-الصّرفة-العوّا-السّماك-الغفر-الزّبانا





2-(6 ديسمبر/الشتاء):الإكليل-القلب-الشولة-النّعايم-البلدة-سعدالذابح-سعد بلع





3-(6 مارس/الرّبيع):سعد السّعود-سعد الأخبية-المقدّم-المؤخر-الرّشا-الشرطين-البطين





4-(6 يونيه/الصيف):الثّريّا-الدّبران-الهقعة-الهنعة-الذّراع-النّثرة-الطرفة





كلّ منزلة تنزل بها الشّمس تمكث بها مدّة 13 يوم (13 يوم ×28 منزلة = 364) ، ماعدا منزلة الجبهة فعدد أيّامها 14 يوم.





تماماً مثل القويم الفرعونى فإنّ كلّ منزلة ترتبط بمواسم الزّراعة فى اليمن ومواسم الرّياح المُوسميّة،وكما يُميّز ظهورنجمة الشّعرى اليمانيّة فى مصر فيضان النّيل، فإن ظهورنجم سهيل يعنى توقّف الرّياح الرّمليّة العنيفة وسكوتها والبدء فى تلطف درجة الحرارة فى بلاد اليمن والحجاز.





إنتقلت بمشيئة الله تَعَالى الشمس من منزلة الشّولة لتدخل منزلة النّعايم ، وهى عبارة عن ثمانية نجوم أربعة منها داخل المجرة/واردة وتُشبه النّعام الذى يشرب من النّهر، وأربعة خارج المجرّة/صادرة تُشبه النّعام الذى شرب وصَدَرْ/خرج ليدخل غيره ليشرب ،هذه النجوم الثمانية تقع فى قبضة/يد الرّامى بالقوس فى اليد التى يجذب بها القوس ، وفوق هذه النجوم الثمانية يوجد تاسع هذه النجوم الثمانية بمفرده وهو أشدّها لمعاناً ويُسمّى (الرّاعى- رامى القوس بوريالِسْ سيّد رياح الشمال)على ذلك فالشمس الآن فى كوكبة القوس/برج القوس عربيّاً، يزداد فيه البرد والصّقيع ولايُزرع فيه شيئ لشدّة البرد ويُستحسن فيه تسميد النباتات والتخلص من اليابس منها،وفيه هلاك كل دابةٍ لاعظم لها من شدّة البرد مثل الذباب والعنكبوت،تقول العرب إذا طلعت النّعايم إبيضّت البهايم من الصقيع الدّايم وطال الليل للقايم وأيقظ البرد النّايم وتلاقت الرّعاء بالنمائم.





عند العرب فهذه المنزلة مُناسِبَة للنكاح/مُمَارَسَة الجنس للأزواج بالرغم من إستمرار برودة الطقس ، تكمن العلة أن هذه المنزلة تبدأ فيها درجات الحرارة بالإرتفاع قليلاً عن منزلة الشولة السابقة الأبرد على الإطلاق فتزداد ساعات النهاربصورة ملحوظة إلا أن عدم وجود كلأ للماشية يزيد من فرصة الرّعاة فى مجالس السّمروالنّميمة كما يذكر المثل السابق، بالتبعيّة فالأفضل أن تقضى هذا الوقت مع زوجتك وأطفالك ،أو مُمارسة عمل كتابى كالدراسة أوالتأليف أوإنهاء أعمال مُستندية تخص العمل،يُعرف عن هذه المنزلة ذكاء الثعلب الذى يقوم بحفرجُحْرَه تجاه شروق الشمس ليستمتع فيها بحرارة الصباح لكن وبسبب أن الرياح الباردة تضرب جحره مباشرة فإنه يفقد ما كسبه من دفء لذلك تقول العرب "الشّبط تُبكى الحُصيْنِى" أى شباط/فبراير تُبكى الثعلب/الحُصينى.





*المَرَاجِعْ

كتاب الأنواء للفلكى/سَالِم بِنْ بَشِير، الفلكى العلّامة/عادل حَسَن السّعْدُون.

الموقع الإلكترونى (المَسَالِكْ) المركز العَرَبى للأدَبْ الجُغْرَافِى.

*اليوم بمشيئة الله تَعَالى يوافق

ذكرى ميلاد النجم المحبُوب سمير غانم فكل عام وهو بألف خير،إحتفالاً به فهذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم سميريوسف غانم وإسم الشهرة سميرغانم ،مع التنبيه أنها لاتعبر عن صفات تتواجد فى نجمنا المحبُوب بالضرورة لكنها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.





(عصيرالبرتقال)،(خاتم ألماس)،(أنتونى هوبكنز)،(صيدلى)،(قبّعة الأدوية)،(نجم الصباح يبزغ)، (غصن زيتون)،(سكرامنتو)،(مُدهش بكل لايُصدّق).





*الطّالع الأسبُوعى من 15 يناير – 21 يناير ، بمشيئة الله تَعَالى.





برج الحمل: مساندة ودعم من زملاء العمل تولد لديك الشعور بالقوّة والثقة والرغبة فى إستلام أكثر من عمل فى وقتٍ واحد ،عليك بالتأنى وتخفيض سرعتك وحماستك وفحص العمل مرتيْن قبل الفروغ منه فغالباً تكون شوائب فى عملك ،العاطفة تأخذ الإهتمام الثانى بعد العمل ، عليك عدم الإستخفاف بشئون صحّتك تحت أى ظرف.





برج الثور: مشاكل العمل المتعلقة بالأسبوع الفائت تشوش تفكيرك لكن بحلول الأربعاء تنقشع سحب التشويش لتشعر بحالة صفاء الذهن من جديد ، تقوية العلاقات الإجتماعية من زيارات صِلَة الرّحم ومقابلات الأصدقاء تشغل نصيب من وقتك ، إبتعد عن الأطعمة الدسمة والحارة بالفلفل فمشاكل الهضم واردة بشدة.





برج الجوزاء: عليك التركيز على الأهداف طويلة الأجل بدلاً عن النظر تحت قدميك والإمتعاض بسبب تأخر مكاسب قصيرة الأجل ، لاتبدو فرص سانحة لكن تمسّك بأداء عملك الروتينى بهدوء ، زيارة ضرورية للطبيب للإطمئنان على صحة الطفل الصغير و زيارة المعامل لمن يعانون تأخر الحمل أو الإنجاب.





برج السّرطان: إستفزازات متكررة من أفراد أسرتك لكن العشم فى صبرك وطول بالك كبيرة لتخفيض التوتر فى المنزل،حجم أعمال كبير وقد تنزعج من عدم التقدير الأدبى لكن لاتهمل تحصيل حقك المالى ، تأمين الأسرة على رأس أولوياتك فى أية تنقلات أو نزهة أو تَخَلّ عن تلك النزهة إن لم تتوفر معك نفقات الإنتقال الأمينة أو المكان اللائق بك وبأسرتك.

برج الأسد: تنظر للدنيا بنظارة وردية لكن المُحيطين لهم رأى آخر ، مشاكل الأسرة رغم تفاهتها قد تبدو مصدرإزعاج،على الجانب الآخر فثقتك مرتفعة فى العمل حتى مع وجود منافسين فى وظيفتك أو تجارتك ،المنافسة موجودة لكنك تتغافل عنها لذا كن شجاعاً وطوّرمن نفسك لتحافظ على مركزك الوظيفى أوالتجارى،إن كنت تعانى من مشاكل المفاصل أو أربطة العضلات فعليك الحذر فى تحركاتك لهذا الأسبوع.





برج العذراء: مزاجية قاتمة مع بداية الأسبوع لكنها تتبدل لإرتفاع ملحوظ فى الثقة بالنفس، تنصحك الطوالع ألا تعبر الخط الرفيع الفاصل بين الثقة بالنفس وبين التهور أوالغرور، بحثك عن العمل قد لايدوم طويلاً لتعثر على مصدر للقمة عيش شريفة طالما إجتهدت فى البحث، إن كنت متزوّجاً فلاتقصر فى إلتزامك بمسئوليات الأسرة مالياً وعاطفيّاً.





برج الميزان: تحسّن ملموس على جبهة الأسرة أوالعمل أوكليهما ، المكاسب من الوظيفة قد تكون مخيبة لظّنك كونها قليلة لكنها متينة ولها قابلية الإستمرار إن حافظت على لقمة عيْشِكْ ، رغم إنزعاجك من مجهود بدنى يتعلق بالعمل لكنه مفيد للحفاظ على جسدك فى حالة صحيّة ممتازة، إعادة ترتيب ديكورات منزلك قد تكون مهمّة لتحسين حالتك المزاجيّة.





برج العقرب: قد تبدو الأمور مُواتية لتغيير وظيفتك أو الإنتقال لمكان أو عتبة جديدة لكن النصيحة ألا تتعجّل فربّما ظهرت عروضاً أكثر نفعاً لك،إن كنت مُتزوّجاً فعليك تكريس الوقت لرعاية أسرتك وإن كنت عازباً فهناك فرصة لعثورك على نصفك الآخر رُبما عن طريق صديق قديم،إن كنت تلميذاً فتحصيلك ممتازلكن عليك الإبتعاد عن مصادر اللهو.





برج القوس: إن كنت ترغب فى توسعة نطاق عملك التجارى فعليك بتأجيل قرارك حتى تتأكد من متانة النتائج خصوصاً إن كنت تتعامل فى أملاك تخص العائلة ، إن كنت موظّفاً فتبدو مُشمّراً عن ذراعيك وقد تبدو على تلك الحال طوال الأسبوع وهذا مُمتاز لإنجاز اعباء العمل مع زخم الطاقة الذى تتمتع به ،إن كنت متورّطاً فى ديون أو أقساط فالأيام الصعبة شارفت على الإنتهاء وعليك تسوية تلك الديون فى أقرب فرصة والتى لاتبدو بعيدة عنك كما قد تظن.





برج الجدى: ظروف ومناسبات ومقابلات قد تظن معها أنها مُثمرة لكنك قد تخرج بعدها دون أى فائدة باستثناء مضيعة الوقت والجهد ، لاتُسرف فى الطموح أو تعلق الآمال حتى لاتكون خيبة الأمل كبيرة فالكلام سهل لكن التنفيذ نادر وصعب على من حولك ، لحسن الحظ فبصيرتك نافذة وقدرتك على قراءة الناس ممتازة ، نصيحة هذا الأسبوع بالإنتباه بشدّة لحالتك الصحية أو صحة أسرتك ولامجال للتهاون فى زيارة الطبيب حتى إن كانت إستشارة طبية عن طريق الهاتف.

برج الدّلو: قد تقوم بشراء غرض باهظ الثمن لم تكن تخطط لشرائه لكنه قد يُسبب خلل فى ميزانيّتك لعدة شهور قادمة، سيارة جديدة أو شاليه مصيف بأقساط لعدة شهور،عليك تجنيب بعض الأموال لصندوق الطوارئ بعيداً عن متناول أسرتك ، بعض مواليد القوس قد تسنح لهم فرصة السفر لبلاد بعيدة بقصد العمل.





برج الحُوت: تبدو محاطاً بالكثيرين بحضورك لحفلات زفاف أو ميلاد أو إجتماعات وبنفس الوقت قد تشعر بأنك وحيد منعزل عن الناس ،هناك فرصة مرتفعة لتعرفك على شخصيّة ذات نفوذ أو على أقل تقدير شخصيّة عاطفيّة تؤثر فى حياتك ولفترة طويلة ، هذه المعرفة الجديدة ترفع من ثقتك بنفسك وتفيدك بعملك أوحياتك الخاصة فاحرص على إنتقاء مفردات ألفاظك للحفاظ على تلك العلاقة الجديدة.