عاجل.. التلفزيون الصيني: غرق ناقلة النفط الإيرانية المشتعلة

أعلن التلفزيون الصيني، اليوم الأحد، أن ناقلة النفط الإيرانية المشتعلة، قد غرقت في بحر الصين الشرقي، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك، في خبر عاجل لها.

وكانت وزارة النقل الصينية، قد أعلنت فقدان 32 شخصا، بعد تصام ناقلة نفط إيرانية مع سفينة شحن صينية، في بحر الصين الشرقي. وقالت إن "التصادم وقع بين ناقلة نفط مسجلة في بنما، وسفينة شحن ضخمة مسلجة في هونغ كونغ، على بعد نحو 160 ميلا بحريا شرقي مصب نهر اليانغتسي"، مؤكدة أن "الـ32 شخصاً كانوا من ناقلة النفط الإيرانية، بينما تم إنقاذ جميع طاقم السفينة الصينية، وعددهم 21 شخصا".