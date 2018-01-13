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"العيسوي" يمنح لاعبي الإسماعيلي راحة 24 ساعة قبل موقعة المقاولون العرب

السبت 13/يناير/2018 - 11:20 م
العيسوي يمنح لاعبي الإسماعيلي راحة 24 ساعة قبل موقعة المقاولون العرب
الإسماعيلي
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الفجر الرياضي
 

 

قرر الجهاز الفني للإسماعيلي، منح اللاعبين راحة ٢٤ ساعة، عقب مباراة الإتحاد على أن يعود الفريق للتدريبات الجماعية استعدادآ للقاء المقاولون فى الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدورى العام.

 

يذكر أن الإسماعيلي تعادل أمام الاتحاد السكندري سلبيا في المباراة التي أقيمت مساء السبت في إطار افتتاحية الدور الثاني بالمسابقة المحلية.

 

من المقرر أن يواجه الدراويش نظيره المقاولون العرب الأربعاء المقبل على ملعب الجبل الأخضر.

 

المزيد عن: رياضة المقاولون العرب الاخبار الرياضية الإسماعيلي اخبار الرياضة أبو طالب العيسوي 24 ساعة
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