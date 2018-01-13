ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

شاهد.. رقص نادية الجندي وراغب علامة على أنغام "سهروني الليل" (فيديو)

السبت 13/يناير/2018 - 10:44 ص
شاهد.. رقص نادية الجندي وراغب علامة على أنغام سهروني الليل (فيديو)
طباعة
الفجر الفني
 
نشرت الفنانة نادية الجندي، مقطع فيديو جديد لها، من حفل مرور 20 عاما على افتتاح مدينة الإنتاج الإعلامي.
وظهرت "نادية"، في هذا الفيديو، الذي نشرته عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام"، وهي ترقص أثناء غناء المطرب اللبناني راغب علامة لأغنية "سهروني الليل".

وحضر الحفل عدد كبير من الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة، من بينهم خالد الصاوى، محمد السبكى، نادية الجندي، نبيلة عبيد، يسرا، إلهام شاهين، صادق الصباح، تامر مرسي، أسامة الشيخ، وائل الإبراشي، تامر أمين، خيرى رمضان، خالد صلاح وزوجته الإعلامية شريهان أبو الحسن، محمد الغيطى وغيرهم.

#نادية_الجندي 🌹🌹 #راغب_علامة @raghebalama @nadiaelgandy

A post shared by nadia elgandy (@nadiaelgandy) on

المزيد عن: نجوم الفن نادية الجندي مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما سهروني الليل راغب علامة دراما الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن 2017
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
أفضل مسلسل عُرض خارج الموسم الرمضاني من وجهة نظرك؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس آسيا تحت 23 سنة - الصين
ماليزيا
1
x
10:00
1
الأردن
فلسطين
1
x
10:00
0
كوريا الشمالية
السعودية
-
x
13:30
-
العراق
تايلاند
-
x
13:30
-
اليابان
الدوري السعودي للمحترفين
الفيصلي
-
x
14:25
-
القادسية
الهلال
-
x
19:00
-
الاتحاد
دوري نجوم قطر
الريان
-
x
15:20
-
الخور
السد
-
x
17:30
-
المرخية
قطر
-
x
17:30
-
الدحيل
كأس الجزائر 2017
أمل بوسعادة
-
x
15:00
-
نادي مولودية الجزائر
إتحاد بسكرة
-
x
15:00
-
إتحاد الحراش
اتحاد البليدة
-
x
15:00
-
جمعية وهران
نجم تلاغمة
-
x
15:00
-
مولودية وهران
الشباب الرياضي لبلدية قايس
-
x
15:00
-
إتحاد بلعباس
شبيبة القبائل
-
x
17:00
-
شباب وادي رهيو
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
جيرونا
-
x
14:00
-
لاس بالماس
ريال مدريد
-
x
17:15
-
فياريال
إيبار
-
x
19:30
-
أتلتيكو مدريد
ديبورتيفو لاكورونا
-
x
21:45
-
فالنسيا
الدوري الألماني
فيردر بريمن
-
x
16:30
-
هوفنهايم
آينتراخت فرانكفورت
-
x
16:30
-
فرايبورج
شتوتجارت
-
x
16:30
-
هيرتا برلين
هانوفر
-
x
16:30
-
ماينز
أوجسبورج
-
x
16:30
-
هامبورج
لايبزيج
-
x
19:30
-
شالكه
الدوري الفرنسي
رين
-
x
18:00
-
مارسيليا
تروا
-
x
21:00
-
بوردو
مونبلييه
-
x
21:00
-
موناكو
نيس
-
x
21:00
-
أميان
كان
-
x
21:00
-
ليل
ديجون
-
x
21:00
-
ميتز
الدوري البرتغالي الممتاز
باكوس دي فيريرا
-
x
20:15
-
ماريتيمو
سبورتنج براجا
-
x
22:30
-
بنفيكا
الدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي
-
x
17:00
-
ليستر سيتي
نيوكاسل يونايتد
-
x
17:00
-
سوانزي سيتي
كريستال بالاس
-
x
17:00
-
بيرنلي
واتفورد
-
x
17:00
-
ساوثهامتون
وست بروميتش ألبيون
-
x
17:00
-
برايتون
هيديرسفيلد تاون
-
x
17:00
-
وست هام يونايتد
توتنهام هوتسبير
-
x
19:30
-
إيفرتون
الدوري المصري الممتاز ( المصرية للاتصالات)
مصر المقاصة
-
x
14:30
-
الأسيوطي سبورت
الرجاء
-
x
14:30
-
المقاولون العرب
الإسماعيلي
-
x
17:00
-
الاتحاد السكندري
النصر
-
x
19:30
-
طنطا‏
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/13/2018 12:24:06 PM