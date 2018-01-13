شاهد.. رقص نادية الجندي وراغب علامة على أنغام "سهروني الليل" (فيديو)

نشرت الفنانة نادية الجندي، مقطع فيديو جديد لها، من حفل مرور 20 عاما على افتتاح مدينة الإنتاج الإعلامي.

وظهرت "نادية"، في هذا الفيديو، الذي نشرته عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام"، وهي ترقص أثناء غناء المطرب اللبناني راغب علامة لأغنية "سهروني الليل".





وحضر الحفل عدد كبير من الفنانين والإعلاميين والشخصيات العامة، من بينهم خالد الصاوى، محمد السبكى، نادية الجندي، نبيلة عبيد، يسرا، إلهام شاهين، صادق الصباح، تامر مرسي، أسامة الشيخ، وائل الإبراشي، تامر أمين، خيرى رمضان، خالد صلاح وزوجته الإعلامية شريهان أبو الحسن، محمد الغيطى وغيرهم.



