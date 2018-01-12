ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

كونتي يفتح باب الرحيل عن تشيلسي

الجمعة 12/يناير/2018 - 10:46 م
كونتي يفتح باب الرحيل عن تشيلسي
كونتي
طباعة
ريهام عبدالمحسن
 


كشف الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي بأنه من الممكن أن يرحل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.


وعند سؤاله عن التقارير التي تشير إلى إمكانية رحيله عن تشيلسي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أجاب كونتي : "بالنسبة لمدرب في هذا النادي، فمن الطبيعي أن تعيش هذا الوضع حتى وإن فزت بالبريميرليج قبل موسم واحد ووصلت إلى نهائي كأس الاتحاد فهذا هو تاريخ النادي مع المدربين".


وأضاف: "أملك الكثير من الخبرات للتعامل مع هذه المواقف لكن من الغريب أن تتحدث الصحافة عن إقالتي بعد الخسارة في أول مباراة أمام بيرنلي، أعتقد أنه لا يحدث ذلك في أندية أخرى".


واختتم كونتي تصريحاته قائلاً : "مازال لدي عامين في عقدي مع النادي لكنكم تعلمون جيدا أن كل شيء وارد ففي لحظة قد يتم استبدالك بمدرب آخر".


يذكر أن كونتي قاد البلوز للتتويج بلقب البريميرليج الموسم الماضي في أول مواسمه مع الفريق اللندني قبل أن تتراجع النتائج هذا الموسم.

 

المزيد عن: ميلان كونتي كورة رياضة تشيلسي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع انتقال محمد صلاح لصفوف ريال مدريد؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس آسيا تحت 23 سنة - الصين
ماليزيا
-
x
10:00
-
الأردن
فلسطين
-
x
10:00
-
كوريا الشمالية
السعودية
-
x
13:30
-
العراق
تايلاند
-
x
13:30
-
اليابان
الدوري السعودي للمحترفين
التعاون
2
x
17:15
2
الرائد
الأهلي
4
x
19:00
0
الباطن
دوري الخليج العربي الاماراتي
دبا الفجيرة
1
x
15:00
3
الوحدة
عجمان
1
x
15:05
1
الجزيرة
الوصل
0
x
17:45
3
العين
دوري نجوم قطر
الأهلي
1
x
15:20
2
الغرافة
السيلية
-
x
17:30
-
العربي
كأس الجزائر 2017
مولودية البيض
0
x
15:30
0
نادي بارادو
جمعية عين مليلة
0
x
15:30
0
اتحاد الاخضرية
دفاع تاجنانت
0
x
15:30
0
مولودية سعيدة
الإتحاد الرياضي لبلدية بلخير
0
x
15:30
0
أولمبى المدية
مولودية بلدية الحساسنة
0
x
15:30
1
مولودية بجاية
شباب الزاوية
1
x
15:30
0
نجم مقرة
شباب رياضي بلوزداد
1
x
17:00
-
نادي نجوم وسط ايليزي
كأس السوبر المصري
الأهلي
1
x
18:00
0
المصري البورسعيدي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
خيتافي
-
x
22:00
-
مالاجا
الدوري الألماني
باير ليفركوزن
-
x
21:30
-
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي
ستراسبورج
-
x
21:45
-
جانجون
الدوري البرتغالي الممتاز
تشافيس
-
x
22:30
-
فيتوريا جيماريش
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
1/13/2018 12:03:09 AM