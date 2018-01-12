كونتي يفتح باب الرحيل عن تشيلسي





كشف الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي بأنه من الممكن أن يرحل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.





وعند سؤاله عن التقارير التي تشير إلى إمكانية رحيله عن تشيلسي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، أجاب كونتي : "بالنسبة لمدرب في هذا النادي، فمن الطبيعي أن تعيش هذا الوضع حتى وإن فزت بالبريميرليج قبل موسم واحد ووصلت إلى نهائي كأس الاتحاد فهذا هو تاريخ النادي مع المدربين".





وأضاف: "أملك الكثير من الخبرات للتعامل مع هذه المواقف لكن من الغريب أن تتحدث الصحافة عن إقالتي بعد الخسارة في أول مباراة أمام بيرنلي، أعتقد أنه لا يحدث ذلك في أندية أخرى".





واختتم كونتي تصريحاته قائلاً : "مازال لدي عامين في عقدي مع النادي لكنكم تعلمون جيدا أن كل شيء وارد ففي لحظة قد يتم استبدالك بمدرب آخر".





يذكر أن كونتي قاد البلوز للتتويج بلقب البريميرليج الموسم الماضي في أول مواسمه مع الفريق اللندني قبل أن تتراجع النتائج هذا الموسم.