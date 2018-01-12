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كلوب: محمد صلاح جاهز لمواجة مانشستر سيتي

الجمعة 12/يناير/2018 - 10:45 م
كلوب: محمد صلاح جاهز لمواجة مانشستر سيتي
كلوب وصلاح
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ريهام عبدالمحسن
 


أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بأن المصري محمد صلاح نجم الفريق جاهز للمشاركة في مباراة مانشستر سيتي الأحد المقبل في الجولة الـ23 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.


وقال كلوب في المؤتمر الصحفي للمباراة: "حتى هذه اللحظة إن لم يجد جديد، فمحمد صلاح جاهز لمباراة مانشستر سيتي، فهو يتدرب مع الفريق بشكل طبيعي".


وغاب صلاح قد تغيب عن مباراتي الفريق الأخيرتين ضد بيرنلي بالجولة الـ22 من البريميرليج وإيفرتون بدور ال 64 من كأس الاتحاد الإنجليزي للإصابة في مباراة ليستر سيتي.

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