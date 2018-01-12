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صلاح يختار هدف إيفرتون الأفضل له في ديسمبر

الجمعة 12/يناير/2018 - 10:44 م
صلاح يختار هدف إيفرتون الأفضل له في ديسمبر
صلاح
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ريهام عبدالمحسن
 

اختار محمد صلاح نجم ليفربول اللقطة الأبرز له مع الحمر خلال شهر ديسمبر الذي حصل فيه على جائزة أفضل لاعب مع الفريق للمرة الرابعة في 5 شهور خاضها مع النادي الإنجليزي.


وأشار صلاح إلى أن هدفه في شباك إيفرتون بالجولة الـ15 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في 2 ديسمبر الماضي هو الأفضل في شهر ديسمبر معتبرا أنها لقطة خاصة بالنسبة له.


يُذكر صلاح اختار هذا الهدف ليكون أفضل هدف في مسيرته الكروية حتى الآن معتبرا أنه بذل فيه الكثير من الجهد على المستوى الفني والبدني وذلك في حوار لشبكة سكاي سبورتس.

المزيد عن: محمد صلاح ليفربول كورة رياضة إيفرتون
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