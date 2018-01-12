تفاصيل اجتماع أبو جريشة مع كالديرون





حرص محمد محسن أبو جريشة المدرب العام للإسماعيلى، على عقد جلسة مع الكولومبى دييجو كالديرون هداف الفريق الحالى، على هامش مران الفريق إستعداداً لملاقاة الاتحاد.

ويستضيف الدراويش، النادى السكندرى فى تمام الساعة الخامسة مساء غداً السبت، فى الجولة الـ 18 من مسابقة الدورى العام.

وحذر ” أبو جريشة ” مهاجمه من استفزازات مدافعى الاتحاد طوال مجريات اللقاء بالإضافة إلى بذل قصارى جهده لتحقيق الهدف المطلوب من اللقاء.

ويذكر أن ” كالديرون ” يحتل قائمة هدافى الدراويش هذا الموسم برصيد 9 أهداف.

ويسعى الفريق لتحقيق الفوز على أبناء الاسكندرية لمواصلة حفاظه على صدارة المسابقة المحلية، بعد أن أنهى منافسات الدور الأول برصيد 40 نقطة.